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「星光郵局」服務6/2起走入歷史　夜間全面打烊

▲▼中華郵政,郵局,ATM,窗口。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政在六都推出「星光郵局」服務，不過6月2日起將走入歷史。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

配合上班族和夜歸民眾需求，中華郵政自2019年11月起鎖定全台六都，陸續推出「星光郵局」，全台共有6間，自中午12點起營業到晚間7點半，不過「星光郵局」服務6月2日起將走入歷史了，考量來客需求未增加及員工生活作息，中華郵政自端午連假後將取消「星光郵局」，改回白天正常營業時間。

中華郵政2019年11月起針對六都都會區陸續推出「星光郵局」，包括台北光華郵局、永和中山路郵局、桃園民生路郵局、台中永安郵局、台南興華街郵局及高雄新田郵局等6處，營業時間自中午12點到晚間7點半，希望可以方便白天無法跑郵局的上班族或夜歸民眾辦理業務。

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不過根據中華郵政公司觀察，部分「星光郵局」來客數不增反逐年減少，業績收入也未大幅提升，需求不如預期，因此「星光郵局」試辦5年多後，中華郵政公司拍板，「星光郵局」服務將自今(2025)年6月2日起取消，將比照其他郵局營業時間，恢復自上午8點半到下午5點半營業。

對此，中華郵政公司說明，為配合都會區民眾的生活習慣及上班族用郵需求，郵政公司自108年11月起分2階段開辦6處星光郵局，營業時間自中午12時起，營業到下午7時30分，希望迎合夜歸民眾的「星光郵局」，能提升郵局服務效能。

中華郵政指出，惟經查自星光郵局開辦以來，來客率、業績並未提升，另考量員工生活作息，經審慎評估自114年6月2日起恢復原營業時間。

中華郵政公司表示，目前全台有275處郵局周六營業，民眾若平常日無法到郵局辦理業務，也可選擇到周六營業的郵局，部分郵局周六來客數還比平日還高，加上現行有網路郵局和i郵箱等服務，評估取消「星光郵局」服務對民眾影響不大。

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