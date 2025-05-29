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另設公司賺上億價差！老牌銅供應商前董座500萬交保　姊300萬交保

▲名佳利前董事長林世強,聯華鋁業董事長林秋君。（圖／記者劉昌松攝，下同）

▲名佳利前董事長林世強、聯華鋁業董事長林秋君分別以500萬、300萬元金額交保。（圖／記者劉昌松攝，下同）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

曾上市發行股票的名佳利金屬工業公司，遭人檢舉從2020年起由時任董事長家族在外私設公司，進口銅原料再加價轉賣給名佳利，賺取 上億元價差。台北地檢署28日以背信罪約談前董事長林世強家族等5人到案，29日凌晨1時許移送北檢，經複訊過後，林世強及其姊聯華鋁業董事長林秋君，分別以500萬元、300萬元金額交保，都限制出境出海，另有2名公司財務均以15萬元交保。

名佳利公司是國內2大銅原料進口供應商之一，創立於1978年，原本是林氏家族經營企業，1992年獲准掛牌上市，2002年發生老董事長炒股案後，2003年遭勒令下市。

▲名佳利前董事長林世強,聯華鋁業董事長林秋君。（圖／記者劉昌松攝，下同）

檢方接獲檢舉，前董事長林世強涉嫌透過家族成立聯華鋁業公司，另外進口銅原料之後，再以每公斤加價2至3元的價錢，將銅原料賣回名佳利，以此手法賺取價差，2020年至2024年間累計金額達上億元。

北檢28日指揮調查局北機站，針對名佳利公司、聯華鋁業公司等共7處進行搜索，並通知林世強家族等5名被告、2名證人到案說明，全案朝《刑法》背信罪方向偵辦。初步約談過後，林世強、林秋君姊弟29日凌晨1時許遭移送北檢，29日清晨7時許檢方結束複訊，林世強以500萬元金額交保，林秋君則以300萬元金額交保，2人均遭限制出境出海，另外，公司2名財務則以15萬元金額交保。

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