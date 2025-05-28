錯了還能被接住！士檢攜手民間送暖　讓更生人端午不再孤單

▲士林地檢署攜淡水文化基金會、士林榮譽觀護人協進會與更生保護會士林分會舉辦端午關懷送暖活動。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

端午節前夕，士林地檢署攜手淡水文化基金會、士林榮譽觀護人協進會與更生保護會士林分會，今（28）日舉辦「端午關懷送暖活動」，致贈慰問金與應景食品給經濟困難的更生人，盼透過社會溫暖協助他們重返正軌，走向嶄新人生。

年近七旬的阿宗（化名）曾因酒後駕車觸法，目前仍需每月向地檢署報到。他在司法保護過程中深刻反省過錯，並肩負照顧重病母親與中風弟弟的家庭重任。生活困苦的他表示，感謝社會沒有放棄他，讓他在節日前夕感受到來自四面八方的關懷與支持，更勇敢迎向未來。

▲士林地檢署張云綺檢察長（左）與淡水文化基金會許慧明董事長。（圖／記者黃宥寧翻攝）

張云綺檢察長表示，更生之路不易，所幸有許多民間力量願意伸手相助，「政府資源有限，但民間力量無窮。只要有人願意接住犯錯後願意改變的人，社會就會更溫暖。」她也期勉在場更生人：「堅持改變自己，就能看見希望，腳踏實地才會有美好生活。」

活動現場，不僅有實質慰問金與物資，更有無形的接納與尊重。士林榮譽觀護人協進會理事長洪良鑑勉勵更生人：「改掉壞習慣，才能真正領悟生命的美好與希望。」更生保護會士林分會主委謝禎煥則說：「改變生活方式，才能讓人生重獲意義。」

▲這場活動為許多曾走偏道路的靈魂點起微光。（圖／記者黃宥寧翻攝）



在節氣更迭、萬物轉盛的端午時節，這場活動為許多曾走偏道路的靈魂點起微光。士檢主任觀護人許瑜庭、淡水文化基金會董事長許慧明、犯罪被害人保護協會士林分會主委林志銜也到場參與，共同傳遞這份「錯了，也還能被擁抱」的信念，期盼社會持續給予力量，讓更生人真正走回社會。