工程師PTT罵甜美女主播「沒教養、犯賤」　和解破局挨罰3千

▲留言罵美女主播王乃伃「沒教養」，工程師挨告後認罪判罰金3000元。（圖／翻攝自Facebook／王乃伃）

記者黃宥寧／台北報導

電視台女主播王乃伃在政論節目中扮演「一日ATM車手」，模擬陳佩琪狂存60次現金情境，引發網路熱議。一名曹姓工程師不滿節目內容，竟在PTT留言辱罵王是「沒教養的女人」、「公然犯賤」。王見狀提告，士林地檢署將曹男起訴。法院審理期間，曹坦承犯行，法官考量其犯後態度及生活狀況，依公然侮辱罪判處罰金新台幣3000元。

判決指出，從事工程師曹姓男子，去年9月13日在PTT政黑版一篇標題為「王乃伃臭陳PG臭的好好笑XDD」的文章下，以帳號「OOXX」發表具貶損性質的留言，內容明指王乃伃人格不端，惡意侮辱其名譽。

▲美女主播王乃伃見到留言決定報警提告。（圖／翻攝自王乃伃Threads）

王乃伃在公司上網時發現這些言論，當場震驚憤怒，遂向警方報案。檢警循IP追查，鎖定曹男為發言者，通知他到案說明。曹男到庭後坦承留言出自個人情緒發洩，但對造成名譽傷害並無正當說法。

法院審理時指出，曹男雖認罪，但未與王達成和解；考量其具一定社經地位與智識水準，卻未選擇理性方式表達意見，而是在公開論壇中以粗鄙言詞侮辱他人，行為不當，依《刑法》第309條第1項公然侮辱罪，判處罰金新台幣3,000元，若未繳納，則以每日1,000元標準折抵服勞役。