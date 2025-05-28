荒淫里長是政二代！　「出國開砲」經費來源被質疑

▲喬天鼎（左）接棒里長爸爸參選，一步一腳印在新北市新店留下足跡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年37歲的「型男里長」喬天鼎，是現任新北市新店區大鵬里長，子承父業的他，接續服務多年的里長爸爸參選，2022年同額競選，獲得1,287票當選。

只是有里民向本刊表示，僅對他的挺拔外型頗有印象，並不常看到喬天鼎參與里民活動。

向本刊爆料的知情人士質疑，「里長每個月薪水（事務費）僅約5萬元，喬天鼎頻繁出國，上酒店、叫小姐、住五星級飯店，動輒數十萬元的開銷，錢都從何而來？」此外，喬天鼎每個月帶台灣青年到對岸交流，結果「晚上都在按摩，是否有接受性招待之嫌？」喬天鼎畢竟是基層民選公職人員，如今被爆料人抖出種種誇張的事蹟，難免遭人非議。

▲喬天鼎是新北市新店區的大鵬里里長，2022年同額競選並當選。

友人透露，玩很大的喬天鼎有過一段婚姻還有小孩，大概兩、三年前脫離人夫身分，之後身邊就有常常帶出門的「女朋友」；表面看似穩交，但最近分手了，因為喬天鼎在海外「砲聲隆隆」，交往期間玩太過火，導致感情危機。



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