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爆不倫女公關被拍！　台北市立大學校長：對天發誓不然被車撞死

圖、文／CTWANT

本刊日前接獲爆料指出，以高票當選的臺北市立大學校長邱英浩與公關中心主任過從甚密，已婚的他多次被目睹出入該校公關中心L姓女主任的新北市豪宅，邱英浩直接將車輛開入女方家中過夜，直到隔日才駛出。兩人也多次假日外出約會單獨用餐。此外，L女主任2023年才到北市大通識中心當教師，不到一年時間，就提拔為組長，接著高升為公關中心主任，升遷速度如同搭直升機，引人側目。

臺北市立大學校長邱英浩今年4月6日下午3時許，被民眾目擊與該校公關中心L姓女主任現身竹北大遠百，兩人餐後共乘一輛車離開。（圖／民眾提供）

▲臺北市立大學校長邱英浩今年4月6日下午3時許，被民眾目擊與該校公關中心L姓女主任現身竹北大遠百，兩人餐後共乘一輛車離開。（圖／CTWANT提供，下同）

邱英浩今年3月12日早上8點被民眾目擊從L女主任家中社區開車出來，4月5日晚間10時許再被民眾目擊兩人一起上車後，開車進入女方社區，本刊則在5月21日晚間7時30分直擊L女主任將車停在社區外，隔天5月22日一早約7點35分左右，邱英浩的車子才駛離L女主任社區停車場。

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另外，民眾還直擊邱英浩和L女主任分別在今年3月2日下午5點、3月23日下午6時30分，及4月6日下午3時許等時間，兩人一同外出單獨用餐，而其中4月6日的前一天晚上10時許，兩人剛好被民眾目擊一起上車開進L女主任的社區。種種跡象透露出邱英浩和L女主任的關係非比尋常。

臺北市立大學校長邱英浩被目睹與公關中心L姓女主任，兩人於今年清明連假4月6日下午5時許時在竹北大遠百用餐。（圖／民眾提供）

▲臺北市立大學校長邱英浩被目睹與公關中心L姓女主任，兩人於今年清明連假4月6日下午5時許時在竹北大遠百用餐。

據了解，55歲的邱英浩於英國卡地夫大學攻讀建築碩士，隨後在英國諾丁翰大學取得建築與建成環境學系博士，返台後曾任內政部區域計畫委員，至今仍是北市與桃園市的市政顧問與北市和國家住宅及都市更新中心董事。

知情人士指出，邱英浩曾任代理校長，2022年於選舉中高票當選，上任校長後疑似獨厚特定人士，將2023年才應聘至通識中心的L姓女教師在不到一年時間內，提拔為組長，隨後更特地成立公關中心，並將組長改聘為公關中心主任。據了解，L姓女子畢業於文化大學國貿系研究所，隨後前往北市大攻讀博士學位，改念教育行政，其指導教授與論文口委均為邱英浩。

雖然兩人在校時相當低調，除公務外幾乎不曾有多餘接觸，然而邱英浩今年3月起，卻陸續被民眾直擊駕車進出L女位於新北市某區的高級社區大樓內。今年清明連假期間，邱4月5日晚間先是被民眾目睹駕車出現在L女的高級社區大樓外，讓將車停在外面停車格的L女上車，隨後兩人一起駛進大樓內，隔日4月6日兩人更被直擊出現在新竹大遠百百貨內，一起享用連鎖品牌的和牛火鍋，吃完火鍋後，兩人才一起進入停車場上車北返。

知情人士指出，L姓公關中心主任於北市大取得博士學位，其博士論文指導教授與口試委員均為邱英浩。（圖／翻攝自邱英浩臉書）

▲知情人士指出，L姓公關中心主任於北市大取得博士學位，其博士論文指導教授與口試委員均為邱英浩。

除清明連假期間，邱和L女兩人也在3月2日的周末下午5點許，被發現一起出現在基隆一家海鮮餐廳用餐，接著3月23日晚間6時30分兩人被發現一起出現在永和一間知名海鮮火鍋店用餐，同日晚間7點58分L女的車輛停放至外面的停車格，邱的車輛隨即在隔日上午7時35分被目睹駛出L女的社區大樓外。

對此，本刊接獲爆料後也前往現場直擊，先是在5月21日晚間發現平時都將車輛停入大樓地下室停車場的L女，當日晚間竟將車輛改停在大樓附近的路邊停車格，而22日上午一早約7點35分左右，本刊直擊校長轎車自L女住家的大樓地下室停車場駛出，一路前往博愛校區，而在大約一小時後大約8點37分，L女才走出自家大樓前往路邊停車格牽車離開。

臺北市立大學建校歷史悠久，最早可追溯至日據時期，2013年由臺北市立教育大學與臺北市立體育學院合併成立，分為天母校區與博愛校區，其中天母校區以體育享盛名，而博愛校區則以教育學為主，培育出不少菁英教師，知名球星戴資穎更是該校校友之一。

本刊直擊發現，邱英浩的車輛今年5月22日早上7時35分自L女家中駛出後沒多久，L女上午8時37分即現身前往路旁牽車上班（圖／本刊攝影組）

▲本刊直擊發現，邱英浩的車輛今年5月22日早上7時35分自L女家中駛出後沒多久，L女上午8時37分即現身前往路旁牽車上班。

邱英浩回應表示，偶爾也會去同事家中討論研究，且過程當中也不是只有兩個人，會有一群人，且也不常常發生，「真的不是你們想像的樣子，我是規規矩矩的人，人家也是規規矩矩的人，公關中心是知道我行程的人，男生跟女生站在一起不能這樣講，而且我們也沒有牽手，有時候就是研究室一起出去玩，回去的時候剛好在一起，這樣我會不敢跟女同學或女同事在一起，我們只是純粹討論公事，而且對方有男朋友，我也有小孩，不能看圖說故事亂寫一通，這就不是事實，我對天發誓，不然被車撞死。」。至於該校L姓公關中心女主任則連絡不上，無法得知回應。

周建智回應，他與該位女助教是單純同事關係，同仁生日時常會與他們一起吃飯，也會贈送禮物，沒有互相餵食物，也不記得有勾手，如果有應該是在開玩笑，5月20日接送則是因為有一起辦活動，並認為爆料者另有意圖，懷疑「有人要搞我」。周建智強調，助教是他的救命恩人，他曾經在辦公室內腦溢血，是助教第一時間發現緊急撥打119電話，讓他在20分鐘內能獲得救治，重獲新生，「我差點死掉，他救過我，是你也會對她好一點對吧？」。至於該名女助教則連絡不上，無法得知回應。

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