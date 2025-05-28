新北「型男里長」組極樂砲兵團　上空辣妹照流出

▲新北市的「型男里長」喬天鼎，因致力於兩岸交流，而登上中國大陸央視《看台海》專訪，卻爆出趁著考察去買春。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在新北市有「型男里長」封號的喬天鼎，致力於兩岸交流、帶著台灣攤商到中國大陸尋找商機，甚至登上央視《看台海》節目；如此從台灣紅到14億受眾國家級電視台的政壇明星，卻遭友人檢舉，除了趁著到對岸交流的時候頻繁買春，甚至多次與政商名流組成「砲兵團」，前往越南展開極樂之旅，更提及「龍宮」大亂鬥，以及半套、全套、姐妹丼與一天三砲等荒淫逸事。

▲喬天鼎是新北市新店區的大鵬里里長，2022年同額競選並當選。

目前在新北市新店區擔任大鵬里長的喬天鼎，有著斯文外表，被里民稱為「型男里長」，他頻繁帶著政商人士赴對岸考察，沒想到看似正經八百、促進兩岸交流的活動背後，夜裡則是肉欲橫流。本刊接獲喬天鼎友人爆料，指控他經常趁著出國考察時喝花酒、叫小姐，性欲版圖足跡遍布中國大陸北京、南京，還有澳門、珠海等城市；友人並提供多組照片及證據佐證。

▲離婚並育有一女的喬天鼎，顧家好爸爸的形象和夜裡行徑相差甚大。

▲喬天鼎和好友歡聚時刻，不忘找辣妹上空作陪。

▲喬天鼎是基層里長，但日常生活常和政商名流唱KTV。

爆料指出，喬天鼎在對岸玩膩後，更前進東南亞，組了一團七人的「砲兵團」，團名則叫「砲指部聯合海外作戰演習」，並常在群組裡上傳狂歡照片及交流買春情資，成員都是赫赫有名的社會賢達，其中不乏新北市立委的擬參選人、醫師、律師等，竭盡全力在南向作戰，極樂程度令人嘆為觀止。

▲喬天鼎（左）經常和政商名流參加餐敘，常會找女生作陪，主要由男性分擔餐費。

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