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金錢買得到幸福！　專家：花錢在「這8件事物」千萬別內疚

聚餐,聚會,派對,朋友,家庭,同事,吃飯,酒,乾杯（圖／CFP）

▲專家指出，最明智的花錢方式，就是花在能夠讓你改變「對生活感受」的體驗上。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

科學家發現「金錢絕對買得到快樂」，只是必須搞清楚，哪些類型的消費，能夠真正觸發長久且可持續的幸福感。幸福專家維絲（Jessica Weiss）認為，人們花錢在8件事物上，絕對不應該感到內疚，因為長遠來看，投資這些事物，實際上對健康福祉有益。

►現場音樂表演

與成千上萬的陌生人一起高聲歌唱，不僅僅是好玩，背後也有科學原理。

研究顯示，集體唱歌讓大腦釋放促進親密關係的催產素，以及增加幸福感的腦內啡，引發社會學家涂爾幹（Émile Durkheim）所謂的「集體亢奮」，同時降低「壓力荷爾蒙」皮質醇，並且創造出一種歸屬感，可能持續好幾天。

▲▼旅行箱,出國,旅遊,登機箱,度假,住宿,房間,旅館。（圖／CFP）

►新奇體驗

神經科學顯示，新奇體驗會讓大腦釋放多巴胺，形成更深刻的記憶。即使只是很小的新鮮體驗，例如逛逛新的小農市集，打電話給久未聯繫的朋友，或者替指甲塗上意想不到的顏色，都能讓生活變得更豐富、更有層次。若與朋友分享這些經驗，甚至能讓幸福感倍增。

►節省時間的開支

研究顯示，為了節省時間而花錢，比起物質上的揮霍，更能夠有效減緩壓力。因此，送餐服務與房屋清潔，都不是奢侈消費，而是對於心理健康的投資，外包麻煩的任務也不是懶惰，反而是保持理智的聰明之舉。

►促進人際關係的活動

哈佛大學一項逾80年的追蹤研究發現，比起基因、財富、名聲，親密關係更能夠預測一個人的幸福感。和朋友共進晚餐，搭上飛機探望家人，都不只是一種消費，而是情感帳戶裡的存款，能夠在未來數十年持續帶來利息。

▲志工，國際志工，義工，慈善，助人，青年，學生。（圖／視覺中國）

►對他人無私慷慨

相較於自我放縱，人們慷慨無私地，把錢花在別人身上時，會讓大腦的獎勵迴路（reward circuit）更加活躍，被科學家稱之為「助人者的快感」（helper’s high）。因此，當你請朋友吃午餐，或者為自己關心的議題捐款時，都可以感受到一股溫暖的衝動。

►小確幸

大腦的愉悅系統更偏好「多次小刺激」而非「一次大刺激」，每周喝2杯4美元（約新台幣120元）精品咖啡累積的快樂，比一次砸下400美元（約新台幣1.2萬元）更多。這些適度且規律的小確幸，將成為大腦期待快樂節奏。

▲▼咖啡。（示意圖／CFP）

►違反直覺的挑戰

違反直覺、具有挑戰性的體驗，能夠帶來持久的滿足感。例如跳進冷水池、完成艱難登山行程、掌握一門艱困的技巧，都是「努力換來的快樂」，能夠觸發大腦的「成就感迴路」，這些都是被動的舒適無法達到的。

►提前制定計畫

提前預約體驗服務，能夠創造三重的幸福體驗，也就是期待的快樂、體驗的快樂、回憶的快樂。一場假期會從預約的那一刻起，開始帶來幸福感。

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