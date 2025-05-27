墾丁「1.4萬調酒」內幕！請客76杯Shot　妻不在場卻要付賬火大

▲墾丁大街調酒攤哄抬價格消費亂象，屏東縣政府強力稽查執法。（圖／屏東縣政府）

記者葉國吏／綜合報導

網友近日在網路上投訴，她到墾丁某酒攤買了三盤Shot要價1.4萬元，質疑攤商坑殺遊客。消保官前往稽查，發現墾丁大街調酒攤雖有標示價格卻未寫明每杯容量，已要求限期改善。事後也有涉事業者出面澄清，透露當時事消費者主動請客76杯Shot。

屏東墾丁酒攤疑似坑殺遊客的事件引發關注，屏東縣政府迅速成立稽查小組，24日由消保官吳清宜帶隊，聯合財稅局、城鄉發展處、衛生局及警察局等單位，針對墾丁大街的酒攤展開全面稽查。22家調酒攤中，所有業者均已標示每杯價格，但多數未明確標註容量；提供濃度加厚酒品的攤商大多有標示價格，但仍有3家未清楚標示。此外，僅有12家提供購買收據或明細，未充分揭露相關資訊的業者已被要求限期改善。

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▲稽查小組稽查22家調酒攤商，發現多數商家雖有標示價格，卻未寫明每杯的容量。（圖／屏東縣政府）

根據《自由時報》報導，涉事店家透露，當天情況是消費者請客76杯Shot，最後結帳卻是消費者不在場的妻子支付1.4萬費用，引發不滿。業者表示當時有多次提醒消費杯數，但對方仍堅持請客才會造成高額消費，造成墾丁觀光形象的衝擊，業者也覺得無奈。