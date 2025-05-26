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墾丁大街調酒遭爆「3盤shot花了1萬4」 消保官出手了

▲▼墾丁大街調酒攤哄抬價格消費亂象，屏東縣政府強力稽查執法。（圖／屏東縣政府）

▲墾丁大街調酒爆坑殺遊客，屏東縣政府24日強力稽查執法。（圖／屏東縣政府）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友近日在網路上投訴，她到墾丁某酒攤買了三盤Shot，結果竟要價1.4萬元，質疑攤商根本是坑殺遊客。對此，屏東縣政府表示，針對墾丁的消費糾紛，聯合稽查小組24日在消保官的帶領下，前往稽查墾丁大街上現有的22家調酒攤，發現有商家雖有標誌價格，卻未寫明每杯的容量，已要求限期改善。

屏東縣政府指出，墾丁近年飽受不實或負面新聞影響，周春米縣長非常重視，除了加強改善墾丁大街交通、不定期稽查旅宿業者外，端午連假及暑假將至，為確保消費安全，將加強稽查力道，並輔導業者自律及提升服務品質，提振墾丁觀光形象，也藉此澄清一些不實消息，避免影響消費者信心。

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墾丁酒攤疑似坑殺遊客的事件發生後，屏東縣政府火速成立稽查小組，在縣府消保官吳清宜帶隊下，24日會同財稅局、城鄉發展處、衛生局、警察局等單位，前往墾丁大街展開強力稽查。稽查重點從有無明確標價，充分揭露容量、成分、是否使用合格酒類、冰塊及飲用水是否符合食安規定等。

▲▼墾丁大街調酒攤哄抬價格消費亂象，屏東縣政府強力稽查執法。（圖／屏東縣政府）

▲稽查小組稽查22家調酒攤商，發現多數商家雖有標誌價格，卻未寫明每杯的容量。（圖／屏東縣政府）

吳清宜表示，本次稽查調酒攤商共22家，發現業者均有明確標示每杯價格，但多數未標示容量；提供加厚濃度者多數均有標示價格，僅3家未明確標示，有提供購買收據或明細者12家，以上未充分揭露資訊者均已輔導限期改善。

吳清宜還說，各家業者所用的酒全數符合菸酒管理法為合格酒類，但警語標示有多達20家未於明顯處貼，均由稽查小組人員指導當場立即張貼，環境衛生等部分均符合規範。

屏東縣府指出，消費者若遇到消費爭議，可檢具相關證明文件向縣府消保官投訴檢舉，或打縣府1999、1950專線，由相關單位協助處理。同時，為避免網路謠傳打擊當地優良商家及民眾，針對不實謠言或爆料，縣府不排除採取法律行動，捍衛當地商譽。

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