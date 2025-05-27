　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家寧爆Andy劈腿「風向會大轉？」　網揪出2人最大差異：一碼歸一碼

▲▼家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」，且手握對話錄音證據。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber「眾量級CROWD」家寧、Andy分手後撕破臉，男方將女方母親告上法院，控訴十年心血沒了；女方則於昨（26）日再度發片，表示「頻道收益都是Andy操作」，且指控對方在交往期間劈腿。家寧所說的內容，引起網友討論，但其中就有人認為，現在的重點是錢，而非感情糾葛。

家寧昨日在影片中控訴，Andy曾親口承認，在交往期間有和多名女性有情感及肉體上的不忠行為，此事讓她深受打擊，「而Andy最後也在2024年4月，主動向我提出分手。」她也指出，兩人分手時，Andy承諾不會對外提及感情細節，並要她以「和平分手」的說法向外界解釋，但對方卻多次拍影片消費雙方感情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

家寧還透露自己掌握相關證據，包含對話錄音等，但因為內容涉及第三方隱私，經由律師提醒，她選擇暫時不公開。但如果Andy否認自己的指控，家寧強調她絕對會回應。對此，《ETtoday娛樂星光雲》向Andy求證，目前暫未收到回應。

▲▼家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

家寧的影片曝光後，掀起網友討論，其中就有人認為，「如果事情真的像她講的那樣，一般人應該會很氣，第一時間跳出來澄清吧？現在才講這些，還在上一支影片藏伏筆下集待續，就很像過很久時間好不容易想到的劇本，想努力製造聲量扳回輿論風向。而且感情事被潑髒水，Andy可能也很難證明自己沒做」。

還有不少網友認為，大家在意的重點應該是錢，而非感情糾葛，「說認真的，出軌是情侶兩方的事情，但是偷偷逃稅、拿走資金這是法律層面的問題」、「出軌跟還錢是兩回事吧」、「Andy就算真有感情污點，也不是可以把錢整碗端走的藉口吧」、「不管今天有沒有劈腿，該給的錢還是要給啦」、「假設就算男方真的出軌，頂多道德瑕疵，出來道歉，過陣子還是可以自己拍片繼續重新出發。但這一家人是違法耶，貪別人的錢，事情一碼歸一碼吧」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／特斯拉單親爸挨酸活該不保險　電動車政策「養套殺」曝政府失
快訊／SGA狂轟40分準大三元　雷霆西區決賽3比1聽牌
「別再搞黨魁選舉」　王鴻薇談朱交棒：勿讓被罷免藍委內外交迫
快訊／確定了！BLACKPINK來台唱2天　時間地點公布
快訊／謝國樑90度鞠躬道歉　批張淵翔：非常不應該
獨／貸款買特斯拉跑Uber養2娃+老母　高保費逼單親爸「裸奔
快訊／新莊命案！　「男女躺床」1死1傷
快訊／虐殺警方線人埋屍山區！蛇蠍女毒梟親自操盤　4煞羈押禁見
眭澔平驚險撤離！同團曾格爾也受重創「腳潰爛流血」
KTV歡唱心臟遭一刀刺穿亡！　兇手二審仍逃死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

因應美國關稅、禁團令衝擊　觀光署7月提「促進旅行業振興方案」

新娘發文控婚禮「被綠營硬闖」！新郎親友團狂打臉　全場看傻

旅宿業將有條件開放聘用移工　觀光署：勞動部下半年公布方案

疫情再升溫「口罩工廠狂加班」！一票哀號：全辦公室都中鏢

快訊／10:56花蓮規模3.4地震　3縣市有感「震度1級」

15-35歲看過來！台中青諮會開放報名　用想法點燃城市變革火花

家寧2部片觀看量驚人！　網看懂「她的操作」：其實很厲害欸

臉書無預警「大規模停權」一票KOL中槍！美女醫淚：回憶沒了

建議家寧「演講稿修一下」！李怡貞點名4人酸爆：有他們擋著

家寧爆Andy劈腿「風向會大轉？」　網揪出2人最大差異：一碼歸一碼

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

【虛驚一場】調皮阿金偷咬籠子貼紙！媽媽緊張找半天竟藏在..

因應美國關稅、禁團令衝擊　觀光署7月提「促進旅行業振興方案」

新娘發文控婚禮「被綠營硬闖」！新郎親友團狂打臉　全場看傻

旅宿業將有條件開放聘用移工　觀光署：勞動部下半年公布方案

疫情再升溫「口罩工廠狂加班」！一票哀號：全辦公室都中鏢

快訊／10:56花蓮規模3.4地震　3縣市有感「震度1級」

15-35歲看過來！台中青諮會開放報名　用想法點燃城市變革火花

家寧2部片觀看量驚人！　網看懂「她的操作」：其實很厲害欸

臉書無預警「大規模停權」一票KOL中槍！美女醫淚：回憶沒了

建議家寧「演講稿修一下」！李怡貞點名4人酸爆：有他們擋著

家寧爆Andy劈腿「風向會大轉？」　網揪出2人最大差異：一碼歸一碼

文資團體曝北士科違法徵收　黃瀞瑩：議會查半年沒違法事由

女子懷孕37週吃冷藏食物後「流產」　醫：李斯特菌高峰要來了

解放軍今早27架共機出海　18架次逾越中線配合共艦聯合戰備警巡

快訊／SGA狂轟40分準大三元　雷霆西區決賽3比1聽牌

因應美國關稅、禁團令衝擊　觀光署7月提「促進旅行業振興方案」

李程彬約韓商談生意「酒店出意外」　自嘲肢體障礙苦練4小時！

車手賺2000元倒賠73萬元　1原因還要坐牢2年4個月

社維法修正三讀　販售黃牛票加重罰3萬、深夜喧嘩不聽勸罰1萬

汛期備戰！　南消三大隊攜手六區公所操筏演練提升水災應變力

曾爆大罷免賴清德下軍令　卓冠廷首還原原意：根本沒講民進黨主導

【小狗掛件？】獸醫忙著忙著才發現...手裡怎麼長出一隻狗？

生活熱門新聞

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

家寧控Andy劈腿　網3句話總結揭4改變

「全台一片橘紅」　連假前雨最大

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

今年「最強梅雨鋒面」明襲　全台下最大時間曝

東北人開店「請別講台語謝謝」遭出征道歉

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

家寧控Andy劈腿！他嘆「行走的公關危機」

去日本1處他喊無聊「不會再去」　大票搖頭

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

月收共10萬！頂客族夫妻「曝生活開銷」羨煞一票人

雄中畢業歌「露比醬～嗨～」奪冠　大學長笑回1句

更多熱門

相關新聞

家寧控Andy劈腿！他嘆「行走的公關危機」

家寧控Andy劈腿！他嘆「行走的公關危機」

家寧與Andy老師日前撕破臉，男方指控10年心血全沒了，女方一家四口遭檢警調查。家寧26日再度於頻道上傳新片發聲，除了再強調自己沒拿過頻道收益，也爆料指控Andy在交往期間劈腿，讓她深受打擊。對此，網紅「鬼才阿水Awater」傻眼直呼，「家寧的公關團隊跟法務在幹嘛？」

家寧爆Andy「出軌多女」　陳沂酸：毫無關係

家寧爆Andy「出軌多女」　陳沂酸：毫無關係

家寧控Andy劈腿　網3句話總結揭4改變

家寧控Andy劈腿　網3句話總結揭4改變

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

家寧再PO新片！　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

家寧再PO新片！　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

關鍵字：

眾量級CROWD家寧Andy劈腿分手還錢Dcard

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

家寧控Andy劈腿　網3句話總結揭4改變

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

「全台一片橘紅」　連假前雨最大

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

今年「最強梅雨鋒面」明襲　全台下最大時間曝

世壯運半馬奪金被抹黑　日選手摔倒原因曝光

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面