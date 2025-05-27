家寧爆Andy劈腿「風向會大轉？」　網揪出2人最大差異：一碼歸一碼

▲家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」，且手握對話錄音證據。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber「眾量級CROWD」家寧、Andy分手後撕破臉，男方將女方母親告上法院，控訴十年心血沒了；女方則於昨（26）日再度發片，表示「頻道收益都是Andy操作」，且指控對方在交往期間劈腿。家寧所說的內容，引起網友討論，但其中就有人認為，現在的重點是錢，而非感情糾葛。

家寧昨日在影片中控訴，Andy曾親口承認，在交往期間有和多名女性有情感及肉體上的不忠行為，此事讓她深受打擊，「而Andy最後也在2024年4月，主動向我提出分手。」她也指出，兩人分手時，Andy承諾不會對外提及感情細節，並要她以「和平分手」的說法向外界解釋，但對方卻多次拍影片消費雙方感情。

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家寧還透露自己掌握相關證據，包含對話錄音等，但因為內容涉及第三方隱私，經由律師提醒，她選擇暫時不公開。但如果Andy否認自己的指控，家寧強調她絕對會回應。對此，《ETtoday娛樂星光雲》向Andy求證，目前暫未收到回應。

家寧的影片曝光後，掀起網友討論，其中就有人認為，「如果事情真的像她講的那樣，一般人應該會很氣，第一時間跳出來澄清吧？現在才講這些，還在上一支影片藏伏筆下集待續，就很像過很久時間好不容易想到的劇本，想努力製造聲量扳回輿論風向。而且感情事被潑髒水，Andy可能也很難證明自己沒做」。

還有不少網友認為，大家在意的重點應該是錢，而非感情糾葛，「說認真的，出軌是情侶兩方的事情，但是偷偷逃稅、拿走資金這是法律層面的問題」、「出軌跟還錢是兩回事吧」、「Andy就算真有感情污點，也不是可以把錢整碗端走的藉口吧」、「不管今天有沒有劈腿，該給的錢還是要給啦」、「假設就算男方真的出軌，頂多道德瑕疵，出來道歉，過陣子還是可以自己拍片繼續重新出發。但這一家人是違法耶，貪別人的錢，事情一碼歸一碼吧」。