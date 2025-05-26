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京華城案外案！鼎越372億標下土地　朱亞虎100萬交保

▲▼鼎越372億標下土地　朱亞虎100萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲朱亞虎被諭知100萬交保，限制出境出海。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、柯沛辰／台北報導

京華城案外案延燒！根據檢調追查，威京集團主席沈慶京6年前主導標售京華城所在土地，連續流標3次後，突由中石化旗下鼎越開發以溢價30億元標得，有損中石化利益，涉嫌違反證交法。北檢26日指揮調查局兵分20路搜索，複訊鼎越開發董事長朱亞虎等22人，晚間諭令朱亞虎100萬元交保，限制出境出海。

京華城購物中心2001年開幕，但因營運狀況不佳，2018年委託公開標售，歷經3次流標，才由威京集團旗下中石化百分百持有的鼎越開發，以372億元取得土地永久所有權。由於中石化和京華城同屬威京公司，當時外界懷疑根本是「左手換右手」，替京華城聯貸壓力解套。

如今檢調追查發現，當時京華城土地首次招標底價380億元，第4次標售底標已經降為342億元，但鼎越公司卻以372億1萬元得標，不僅創下國內商用不動產標售金額最高紀錄，還整整溢價30億元，決策過程涉及《證交法》非常規交易、特別背信等罪嫌。

為此，檢方26日指揮調查局北機站，兵分20路搜索中石化、鼎越、京華城等公司，並約談中石化等公司的時任與現任董事長、財務主管等18名被告、4名證人到案。不過，這波約談名單並不包括正在被羈押中的沈慶京。

傍晚，中工、中石化皆發布重訊「本公司配合調查，本公司營運及財務一切正常。」檢方晚間複訊朱亞虎後，諭令100萬元交保。深夜11點多，京華城公司董事長陳玉坤移送北檢複訊。

▼「京華城」土地連續3次流標後，突由威京集團旗下中石化子公司鼎越開發以溢價30億元標得。（圖／記者項瀚攝）

▲▼ 京華廣場 。（圖／記者項瀚攝）

 
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