　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

留1星負評遭咖啡廳老闆「肉搜公審」！女怒提自訴告贏了

咖啡廳負責人社群媒體上公布留下1星負評的陳女長相、個資還有當天監視器畫面，試圖公審，引發爭議。（翻攝自Instagram）

▲咖啡廳負責人公布留下1星負評的陳女長相、個資還有當天監視器畫面，試圖公審，引發爭議。（翻攝自Instagram）

圖文／鏡週刊

台北市咖啡廳「.jpg Coffee」2023年發生一起消費糾紛，一名陳姓女子因為不滿店家提供的服務，事後在Google商家頁面留下一星負評，咖啡廳孔林姓負責人為此肉搜陳女的臉書，且因為陳女親友也為其聲援而留負評，孔林遂在社群平台貼出他們的照片大肆嘲諷、公審。陳女憤而提告，但起初檢方做出不起訴處分並駁回再議，但陳女不服向法院聲請自訴獲准，桃園地方法院審理後，日前依違反《個資法》，判決孔林有期徒刑4個月。

事件發生在2023年5月13日，陳姓女子前往台北市「.jpg Coffee」消費，由於當下已吃完午餐、肚子不餓，僅想點杯咖啡，但店員告知店內有低消200元，她點了140元的燕麥奶，打算點60元棉花糖餅乾，未料又剛好沒有供應，最後店員只好請她外帶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳女對消費體驗不滿意，事後在Google頁面評價留下1顆星負面評價，此舉激怒了老闆孔林姓男子，開始在咖啡廳的社群媒體狂發限時動態，怒嗆她是奧客，並肉搜她的社群平台照片、公布監視器畫面，對她的外表大肆嘲諷；陳女的親友為她聲援，也到咖啡廳頁面留負評抗議，孔林也找出他們的照片並加以批評。

此事引發網友熱議，有人認為陳女不懂低消規則而留下負評是有問題，但店家也過度反應，肉搜照片公審的行為相當不恰當。陳女為此成語向警方報案提告後，孔林也態度大轉變，在社群道歉坦承自己做出錯誤示範，「.jpg Coffee」也停止營業。

孔林在警訊及偵訊時坦承，確實有未經陳女等人同意就下載他們的社群網站臉部照片，但否認有違反《個資法》，並指陳女的親友沒有在咖啡廳消費還在Google留下負評，因此他才會張貼他們的照片，以作為發洩。

陳女等3人提告後，桃園地檢署原本做出不起訴處分，經聲請再議仍被駁回。3人不服、聲請自訴獲准。

桃園地院審理後認為，孔林主觀上公布陳女等3人的個資，引發他人的負面評價，以任意批評之方式施壓陳女等人，以達群眾公審之效，他若要還原真實情況，大可循其他合法途徑尋求救濟，但她卻用陳女等人的照片並加以揶揄、嘲諷、輕蔑之詞彙，已經逾越個人資料特定目的之必要範圍，難認與公共利益有何關聯。

法院認為，孔林恣意揭露陳女等3人之個人資料，欠缺尊重他人隱私權之法治觀念，所為實有不該；且考量他始終否認犯行之犯後態度，且未與3人達成和解或取得他們原諒，未具悔意。兼衡孔林於自述高中畢業之智識程度、目前待業中、經濟狀況勉持等情狀，最終依觸犯《個人資料保護法》第41條之非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算1日；可上訴。


更多鏡週刊報導
客人留負評！咖啡廳出征「發30up限動」還肉搜個資　她不忍了喊告
肉搜客人還嗆聲！咖啡廳老闆道歉了　「店面將停止營業」求大眾放過家人、好友
24歲女騎車闖紅燈拒攔檢「自撞身亡」　家屬質疑遭追車怒提告！警還原事發情況

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
413 2 1909 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嘉義3歲女童「後腦著地」亡！四肢有舊傷
快訊／台積電工安意外　1人遭砸死
攤商大排長龍一次買10份「全是房仲」　在地曝：都為了那張紙
日本人來台灣遭攻擊！　粉衣女隨機踹人
+300「要不要打手槍」　按摩女被逮到
快訊／OKmart開出千萬發票！　門市公布
謝宜容涉貪認罪痛哭20分鐘！　向身亡部屬道歉
稱「幕後老闆是賴清德」　股市作家詐830萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老爺爺「腹瀉換尿布」太太喊不會！醫曝急診1現況：越來越普遍

文化部首度辦「青漫獎」鼓勵高中生投稿　總獎金達123萬元

粽葉、蛋殼、艾草是廚餘還是垃圾？　亂丟最高罰6000

快訊／高雄熱飆36度「亮高溫黃燈」　南北溫差近20度

三峽車禍1傷患今出院　土城醫院：創傷性腦損傷女童仍在加護

此路不通！黑車「硬闖死巷」撞倒機車卡巷口　奇葩一幕全看傻

存活率4成！台日混血「巴掌仙子」僅619公克　132天守護出院了

台北市抽驗20件進口豬肉　均未檢出「萊克多巴胺」

台灣一年3萬人腦中風...12歲到90歲都有　醫師：預防從飲食做起

白米別再放常溫！農委會曝「冷凍保存」：有效殺死米蟲卵

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

【小動作大溫暖】看到老奶奶想過馬路，騎士立刻這樣做...

【本是同根生】毛豆竟然是黃豆？青農用「國中生、大學生」比喻一講就懂！

老爺爺「腹瀉換尿布」太太喊不會！醫曝急診1現況：越來越普遍

文化部首度辦「青漫獎」鼓勵高中生投稿　總獎金達123萬元

粽葉、蛋殼、艾草是廚餘還是垃圾？　亂丟最高罰6000

快訊／高雄熱飆36度「亮高溫黃燈」　南北溫差近20度

三峽車禍1傷患今出院　土城醫院：創傷性腦損傷女童仍在加護

此路不通！黑車「硬闖死巷」撞倒機車卡巷口　奇葩一幕全看傻

存活率4成！台日混血「巴掌仙子」僅619公克　132天守護出院了

台北市抽驗20件進口豬肉　均未檢出「萊克多巴胺」

台灣一年3萬人腦中風...12歲到90歲都有　醫師：預防從飲食做起

白米別再放常溫！農委會曝「冷凍保存」：有效殺死米蟲卵

中職明星賽7月19、20日再戰大巨蛋　曾豪駒領軍對決平野惠一

朱立倫稱願交棒黨魁　趙少康：要退不用等9月！反罷免讓盧秀燕來

蓑羽鶴誤入老虎區「1對7」慘遭分食！遊客嚇傻：職場命案

老爺爺「腹瀉換尿布」太太喊不會！醫曝急診1現況：越來越普遍

裕民取得ISO 27001與27032雙重認證　全面強化資安接軌國際標準

籲綠放下意識形態　民眾黨：誠實告訴人民「怎麼撐過缺電危機」

文化部首度辦「青漫獎」鼓勵高中生投稿　總獎金達123萬元

嘉義3歲女童「後腦著地」亡！四肢有舊傷　檢將解剖釐清是否受虐

屏東男手遭割傷血流如注！急奔派出所求救　警安撫止血通報119

舒淇小露事業線吸目光　戴單邊葫蘆耳環好時髦

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

生活熱門新聞

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」

爸跟團遊法「自由時間走失」　全場急協尋

醫示警：手腳「5大異常」恐是癌症

眭澔平險命喪聖母峰！旅行社發聲撇清

台灣還有哪裡需要捷運？網點名1縣市

鋒面週三報到！端午連假前3地紅爆

威力彩今晚飆7.2億　4生肖有橫財

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

連假前變天！　「鋒面掃全台」雨最大時間曝

雄中畢業歌「露比醬～嗨～」奪冠　大學長笑回1句

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出3組千萬發票大獎！幸運門市曝光

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

葬儀社老闆「偷摸禮生」　結果遭痛毆

本已宣布退役　AV女優積蓄被騙光

快訊／全家開出6組發票大獎！幸運門市曝光

張致恒「娶女粉4年4孩」經濟崩盤發文求救

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」

更多

最夯影音

更多

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面