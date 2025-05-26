留1星負評遭咖啡廳老闆「肉搜公審」！女怒提自訴告贏了

▲咖啡廳負責人公布留下1星負評的陳女長相、個資還有當天監視器畫面，試圖公審，引發爭議。（翻攝自Instagram）

圖文／鏡週刊

台北市咖啡廳「.jpg Coffee」2023年發生一起消費糾紛，一名陳姓女子因為不滿店家提供的服務，事後在Google商家頁面留下一星負評，咖啡廳孔林姓負責人為此肉搜陳女的臉書，且因為陳女親友也為其聲援而留負評，孔林遂在社群平台貼出他們的照片大肆嘲諷、公審。陳女憤而提告，但起初檢方做出不起訴處分並駁回再議，但陳女不服向法院聲請自訴獲准，桃園地方法院審理後，日前依違反《個資法》，判決孔林有期徒刑4個月。

事件發生在2023年5月13日，陳姓女子前往台北市「.jpg Coffee」消費，由於當下已吃完午餐、肚子不餓，僅想點杯咖啡，但店員告知店內有低消200元，她點了140元的燕麥奶，打算點60元棉花糖餅乾，未料又剛好沒有供應，最後店員只好請她外帶。

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陳女對消費體驗不滿意，事後在Google頁面評價留下1顆星負面評價，此舉激怒了老闆孔林姓男子，開始在咖啡廳的社群媒體狂發限時動態，怒嗆她是奧客，並肉搜她的社群平台照片、公布監視器畫面，對她的外表大肆嘲諷；陳女的親友為她聲援，也到咖啡廳頁面留負評抗議，孔林也找出他們的照片並加以批評。

此事引發網友熱議，有人認為陳女不懂低消規則而留下負評是有問題，但店家也過度反應，肉搜照片公審的行為相當不恰當。陳女為此成語向警方報案提告後，孔林也態度大轉變，在社群道歉坦承自己做出錯誤示範，「.jpg Coffee」也停止營業。

孔林在警訊及偵訊時坦承，確實有未經陳女等人同意就下載他們的社群網站臉部照片，但否認有違反《個資法》，並指陳女的親友沒有在咖啡廳消費還在Google留下負評，因此他才會張貼他們的照片，以作為發洩。

陳女等3人提告後，桃園地檢署原本做出不起訴處分，經聲請再議仍被駁回。3人不服、聲請自訴獲准。

桃園地院審理後認為，孔林主觀上公布陳女等3人的個資，引發他人的負面評價，以任意批評之方式施壓陳女等人，以達群眾公審之效，他若要還原真實情況，大可循其他合法途徑尋求救濟，但她卻用陳女等人的照片並加以揶揄、嘲諷、輕蔑之詞彙，已經逾越個人資料特定目的之必要範圍，難認與公共利益有何關聯。

法院認為，孔林恣意揭露陳女等3人之個人資料，欠缺尊重他人隱私權之法治觀念，所為實有不該；且考量他始終否認犯行之犯後態度，且未與3人達成和解或取得他們原諒，未具悔意。兼衡孔林於自述高中畢業之智識程度、目前待業中、經濟狀況勉持等情狀，最終依觸犯《個人資料保護法》第41條之非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算1日；可上訴。



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