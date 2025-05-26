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結婚7年育有一雙兒女…老公臥床3年「無法自理」！她訴請離婚

▲▼病床,醫院,生病,垂死。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台北市一名妻子因丈夫臥病在床、無生活自理能力訴請離婚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名人妻與丈夫結婚7年時間，但丈夫從2022年就開始臥床，生活無法自理，也無法言語表達，一雙年幼兒女都由她一手照顧，至今無好轉跡象，妻子只好訴請離婚。士林地院審理後，判准雙方離婚。

妻子主張，與丈夫於2018年底結婚，婚後育有一雙兒女，不料，丈夫於2022年9月臥床至今，其經診斷罹患自發性腦出血、左側基底核併右側肢體偏癱、呼吸衰竭術後氣切使用、高血壓等，不能說話且幾乎無法表達，生活無法自理，24小時需仰賴專人照顧，至今沒有好轉的跡象，失能診斷證明書上也載明，丈夫的病症6個月內無法改善，屬於不治的惡疾，婚姻已名存實亡。

妻子表示，自己現在是兩名未成年子女的主要照顧者，平日接送未成年子女上下課、假日陪伴未成年子女，母子女3人感情親密，且自己正值壯年、有穩定收入，月薪約5萬元，且她與父母同住，父母親可以分擔照顧孩子，有完善的家庭支持系統，反觀丈夫長期臥病在床沒有好轉跡象，也無法教養孩子，決定訴請離婚，並要求每個孩子每個月1萬7千元的撫養費，直到孩子成年。

丈夫的特別代理人針對妻子主張回應，丈夫曾同意離婚。士林地方法院審酌，丈夫的病況有診斷證明書及重度身心障礙手冊可參考，另外，丈夫2024年又罹患肺腺癌，認為妻子訴請離婚有理由，判准離婚。

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