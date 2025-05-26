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大陸 大陸焦點 特派現場

伴郎搶捧花求婚竟「跪錯女友」！當事人苦笑：天塌了　結局超意外

大陸河南有一名男伴郎搶捧花，想向當伴娘的女友求婚，跪下後才發現找錯人，現場氣氛沒尷尬還變得非常歡樂。（圖／翻攝自微博）

▲男伴郎搶到捧花，想向當伴娘的女友求婚，跪下後才發現找錯人。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

近日大陸河南一場婚禮有位伴郎積極搶捧花，當眾求婚卻「跪錯女友」，沒想到搞烏龍的情形不僅沒搞砸喜慶的現場，反而讓賓客感到歡樂有趣。事後當事人坦言當下心情以為「天塌了」，但慶幸女友沒有不開心。

根據陸媒《大皖新聞》報導，社群上瘋傳一段23日在河南舉辦的婚禮影片，上傳影片的人自稱是新郎的姊姊，隨手記錄婚禮狀況意外拍下烏龍情形，稱伴郎疑似太緊張，搶到捧花打算求婚，卻認錯對象，像是電視劇或電影的情節在現實生活上演，引發熱議。

新郎的姊姊在婚禮隔天解釋這起事件，在婚禮前親友都知曉伴郎要跟當伴娘的女友求婚，原本伴娘在婚禮上的站位是固定的，伴郎也提前確認好女友的位置，結果在婚禮當天，其他伴娘把伴郎的女友推到前面，位置出現變化後，導致拿到捧花直接跪下求婚的伴郎，第一時間不清楚伴娘位置改變，結果「跪錯女友」。

求婚鬧烏龍的影片底下，當事伴郎也現身坦言當下心情「天塌了」，他透露，自己早就記好女友的位置，搶到捧花就衝過去跪下，「伴娘的衣服都一樣，沒想到女友換位置了，送花時發現對方一直往後退還不接花，感覺不對勁，抬頭才發現不是女友」；但慶幸的是，女友沒有因此不開心，其他伴娘人也挺好的，事後沒有任何不愉快，而婚禮現場還意外變得更歡樂。

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