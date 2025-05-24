歐洲經貿辦處長谷力哲訪法務部　聚焦人權與司法改革合作

▲歐洲經濟貿易辦事處長谷力哲（左）拜會法務部，政務次長徐錫祥（右）代表接見，雙方就台灣推動人權保障、禁止酷刑公約等議題深入交流。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

歐洲經濟貿易辦事處（EETO）處長谷力哲（Lutz Güllner）23日拜會法務部，雙方針對人權保障、禁止酷刑、死刑政策及數位時代的司法合作等議題，展開具深度的對話。此次會晤由副處長路卡斯（Lukas Gajdos）等人陪同，法務部則由政務次長徐錫祥代表接見，並召集法制司、檢察司、國際及兩岸法律司等部門共同與會，展現高度重視。

會中，法務部首先就我國落實《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》的進展進行說明，指出台灣長期秉持開放、多元、包容的原則，並首創納入民間團體參與國家報告撰寫與國際審查制度。2024年已完成第四次國家報告之民間審查，預定明年舉行的國際審查亦將廣邀國內外專家與民間代表參與，期以擴大社會參與、提升實質審議品質。

針對歐盟關注的禁止酷刑議題，法務部強調，現行刑法已設有公務員施以凌虐或不當對待之處罰規定，並持續針對法制清晰度進行研議，強化制度保障。

至於死刑政策，法務部重申「慎用死刑、保障人權」的原則立場，並指出憲法法庭於113年度憲判字第8號判決中，已明確限定死刑僅能適用於最嚴重犯罪，並須貫徹最嚴謹之正當法律程序。法務部並正同步推動相關法令修正，展現我國與國際接軌、強化人權法治的決心。

雙方亦就跨境司法合作展開交流，聚焦數位時代下的網路犯罪偵查、電子證據取得及科技執法能力建構等面向。法務部表示，期盼持續與歐盟深化技術與實務層面的合作，建構更有效率、現代化的司法應對機制。

法務部強調，台歐共享民主、人權與法治的核心價值，未來將持續透過多元平台與國際夥伴合作，推動刑事司法制度與人權保障的雙軌進步，並積極強化與歐盟間的司法對話與實質合作。