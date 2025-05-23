　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被打女牙醫控《地球村》負責人借3000萬不還：黑衣人上門喬債

記者葉國吏／綜合報導　

一位男子因洗牙太痛暴打女牙醫，事後檢警懷疑事情不單純，將施暴男子收押禁見。女牙醫指控對方式蓄意攻擊，還爆出跟地球村補習班負責人的3000萬債務。

▲台北市21歲男子洗牙太痛，起身揮拳痛揍女牙醫。（圖／翻攝爆料公社）

男子周子鈞19日在台北市一間牙醫診所揮拳攻擊女牙醫，導致女牙醫臉部重創、滿臉瘀青。周男聲稱因洗牙過程疼痛難耐才情緒失控，但檢警深入調查後，事發起因疑與債務有關。警方依涉嫌殺人未遂等罪移送北檢，檢方認涉重傷害未遂且有與供勾串滅證之虞，向北院聲請羈押禁見獲准。

根據《鏡報》報導，女牙醫表示，地球村補習班負責人陳中義，去年12月底因資金缺口透過友人跟她借款3000萬，並以補習班名義開出面額分別為1500萬、700萬、800萬的支票，雙方談好年利息6%。

▲▼因洗牙打女牙醫的周子鈞。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲因洗牙打女牙醫的周子鈞。（圖／記者劉昌松翻攝）

沒想到今年1月14日這三張支票都被退票，女牙醫多次討錢，陳中義卻避不見面，怒向法院提告。但審理期間陳男依舊避不見面，今年3月判決陳中義跟地球村補習班應連帶給付女牙醫3000萬元。女牙醫同時也聲請查封10間補習班動產、陳中義帳戶獲准。

但女牙醫沒想到，從今年4月起就有黑衣男到診所，聲稱是受地球村補習班委託來喬債，甚至恐嚇「妳不處理還會有人繼續來」，最後就發生洗牙暴力事件。對於指控，補習班登記電話已是空號，官網洽詢專線也無人接聽。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
趙麗穎被爆「戀上台灣導演」　發文回應嗆：算你妹
78歲翁仍在加護病房！　最新狀況曝
墾丁獵人超狠！「只有小角」幼鹿當垃圾丟路邊
跌破眼鏡！　全台最抗跌重劃區「房價年漲26%」
天氣熱拉警報！狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜
被打女牙醫控《地球村》負責人借3000萬不還：黑衣人上門喬債

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中南區「鷹架倒塌」！2工人失去呼吸心跳　送醫搶救中

剛保養完上路沒多久…愛車突成恐怖火球！金門男傻眼急逃命

彰化鴛鴦盜狂偷6顆金鑽鳳梨「還認真挑選」　超劣畫面曝光

三峽3死肇事翁仍在加護病房！　新北檢：不排除醫院內就訊

被打女牙醫控《地球村》負責人借3000萬不還：黑衣人上門喬債

疑尪外遇想找出小三　女社工偷查6人個資！下場要關8個月

洗牙太痛「女牙醫被痛毆」驚恐：我以為自己會死　檢警疑不單純

女律師「婚內出軌」多男　分享裸照DIY片：我對腹肌很有興趣

夫拿走500萬牽手小三　妻被拋下扛債！不忍了直接離婚

海巡高官淪詐團「賺4021元」關1年　退休俸確定泡湯

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

快訊／台中南區「鷹架倒塌」！2工人失去呼吸心跳　送醫搶救中

剛保養完上路沒多久…愛車突成恐怖火球！金門男傻眼急逃命

彰化鴛鴦盜狂偷6顆金鑽鳳梨「還認真挑選」　超劣畫面曝光

三峽3死肇事翁仍在加護病房！　新北檢：不排除醫院內就訊

被打女牙醫控《地球村》負責人借3000萬不還：黑衣人上門喬債

疑尪外遇想找出小三　女社工偷查6人個資！下場要關8個月

洗牙太痛「女牙醫被痛毆」驚恐：我以為自己會死　檢警疑不單純

女律師「婚內出軌」多男　分享裸照DIY片：我對腹肌很有興趣

夫拿走500萬牽手小三　妻被拋下扛債！不忍了直接離婚

海巡高官淪詐團「賺4021元」關1年　退休俸確定泡湯

快訊／台中南區「鷹架倒塌」！2工人失去呼吸心跳　送醫搶救中

反廢死、核電延役公投8/23投票　藍轟綠杯葛議事「兩案」來不及送件

小草北所外靜坐遭挑釁　民眾黨新北黨部譴責籲警方依法究責

黃仁勳結束一週訪台行程　預告春節會再回來「期待與大家見面」

習近平通話馬克宏　法重申：恪守一中立場不變

剛保養完上路沒多久…愛車突成恐怖火球！金門男傻眼急逃命

興建農舍匯款400萬！屏東警銀及時關切　確認「是真的」　

不滿中國傾銷、洗產地　墨西哥商界要求政府「課徵100%關稅」

初登板就壓制軟銀　孫易磊2局無失分獲投手教練肯定

27歲女開車衝撞「美國CIA大門」！　當場中彈被制伏

【媽祖有保佑】小貨車失控「面前大翻轉」機警爸靠自動煞車躲過一劫

社會熱門新聞

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

快訊／萬華華西街凌晨大火　連燒5間店鋪

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

父靈堂剛搭好債主上門　兒撂8人怒毆4男

34週寶寶被撞亡「不算生命」第一現場曝！

女律師偷吃多男還傳DIY片　綠帽尪崩潰怒告

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

關西服務區買粉圓冰！三峽翁苗栗北返時序曝

即／「SHOPLINE」遭搜索　檢調約談8高層到案

春蘭割包氣爆！女員工「四肢二級燙傷」竟被開除

獨／男看守所外吸毒　秒送自己入監

打臉京華城享都更容獎魚目混珠　林洲民暗批柯文哲：若我絕不准

即／暴雨猛下！中和驚傳鷹架倒塌

更多熱門

相關新聞

洗牙太痛　女牙醫被痛毆驚恐：我以為自己會死

洗牙太痛　女牙醫被痛毆驚恐：我以為自己會死

一位男子因洗牙太痛暴打女牙醫，事後檢警懷疑事情不單純，將施暴男子收押禁見。事隔多日受訪回想事發當下，恐懼的說「我以為我會死」。

正妹牙醫排登機櫃大鬧　脫衣全裸「露妹妹」

正妹牙醫排登機櫃大鬧　脫衣全裸「露妹妹」

裝假牙遭割舌　高速手機變刑具

裝假牙遭割舌　高速手機變刑具

老媽太正沉迷自拍　女兒投訴：都50歲了！

老媽太正沉迷自拍　女兒投訴：都50歲了！

牙醫蓋貓樓梯　招待浪貓進屋避冬

牙醫蓋貓樓梯　招待浪貓進屋避冬

關鍵字：

女牙醫

讀者迴響

熱門新聞

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

家寧4重點反控！Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」

家寧聲明太長　網友3句話解決獲8千讚

快訊／萬華華西街凌晨大火　連燒5間店鋪

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

趙麗穎被爆「戀上台導」首露面　回應嗆：算你妹

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

傳三峽肇事翁恐脫產！法制局駁斥：已啟動假扣押

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

父靈堂剛搭好債主上門　兒撂8人怒毆4男

即／川普下令哈佛「禁收國際學生」

1類食物常吃恐增失智風險　醫：小孩恐會智商變低

更多

最夯影音

更多

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面