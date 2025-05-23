被打女牙醫控《地球村》負責人借3000萬不還：黑衣人上門喬債

記者葉國吏／綜合報導

一位男子因洗牙太痛暴打女牙醫，事後檢警懷疑事情不單純，將施暴男子收押禁見。女牙醫指控對方式蓄意攻擊，還爆出跟地球村補習班負責人的3000萬債務。

▲台北市21歲男子洗牙太痛，起身揮拳痛揍女牙醫。（圖／翻攝爆料公社）

男子周子鈞19日在台北市一間牙醫診所揮拳攻擊女牙醫，導致女牙醫臉部重創、滿臉瘀青。周男聲稱因洗牙過程疼痛難耐才情緒失控，但檢警深入調查後，事發起因疑與債務有關。警方依涉嫌殺人未遂等罪移送北檢，檢方認涉重傷害未遂且有與供勾串滅證之虞，向北院聲請羈押禁見獲准。

根據《鏡報》報導，女牙醫表示，地球村補習班負責人陳中義，去年12月底因資金缺口透過友人跟她借款3000萬，並以補習班名義開出面額分別為1500萬、700萬、800萬的支票，雙方談好年利息6%。

▲因洗牙打女牙醫的周子鈞。（圖／記者劉昌松翻攝）

沒想到今年1月14日這三張支票都被退票，女牙醫多次討錢，陳中義卻避不見面，怒向法院提告。但審理期間陳男依舊避不見面，今年3月判決陳中義跟地球村補習班應連帶給付女牙醫3000萬元。女牙醫同時也聲請查封10間補習班動產、陳中義帳戶獲准。

但女牙醫沒想到，從今年4月起就有黑衣男到診所，聲稱是受地球村補習班委託來喬債，甚至恐嚇「妳不處理還會有人繼續來」，最後就發生洗牙暴力事件。對於指控，補習班登記電話已是空號，官網洽詢專線也無人接聽。