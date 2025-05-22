為孩子辦活動遇上騙子！球評許峰賓揭惡劣詐騙手法

記者劉邠如／台北報導

為了籌備6月7日至8日於台南小北C球場舉辦的棒球公益博覽會，前職棒教練、跑壘協會理事長、資深球評許峰賓在深夜滑手機時誤信一則帳篷清倉廣告，沒想到不但損失訂金，協會LOGO也被對方拿去當作詐騙素材。

▲跑壘王協會理事長、資深球評許峰賓想替孩，卻遇上詐騙遇上詐騙 。（圖／劉邠如攝）

許峰賓解釋：「我就想說那需要用到帳篷的話，是不是應該幫我們協會訂做旗頂帳篷，這樣大家現場就可以馬上找到我們的位置。」他回憶，當時看到一則互動熱絡的廣告，「都是正面評價，就想說那應該沒問題吧。」

對方不僅積極回覆，還索取LOGO檔設計客製帳篷，「我就覺得這個老闆非常積極，難怪這麼多人給他讚。」確認細節後，他依照指示匯出訂金，但對方之後拖延交貨，提供的物流單號也查無此件。

「我打電話過去，那個電話是空號，後來查帳號才知道是警示帳戶。」更誇張的是，「他還把我們客製的圖放在官網上宣傳，說這個也是有來跟我們訂做的，就好像我們在幫他背書一樣。」

他坦言當時忙於公益活動，「活動期程很緊，還沒時間去報案」，不過等6/7活動結束，就會去做，他也提醒民眾：「匯款前真的要確認帳戶，打電話確認也很重要。」

針對網路詐騙受害者常遭檢討，甚至批評都是貪小便宜才會受騙。他說，他不怕站出來揭露此事：「我們只是想用更物美價廉的成本去買到需要的東西，出發點沒錯，是被人利用了人性的弱點。」

他認為公開自身經驗有助於提醒他人，自己也努力幫忙：「我有去那粉專私訊很多留言想購買的人，也有人回我說：好險我沒下訂，感謝你。希望能救一個是一個。」

許峰賓也呼籲若遇疑似詐騙可撥打165求助，並說這次損失金額不多，「就是買一個經驗。還好我沒有買太大量。」

他最後不忘宣傳活動：「6月7號8號，我們在台南小北C球場辦棒球公益博覽會，有少棒比賽、跑壘課程、運動講座、市集和抽獎活動，歡迎大家一起來參加。」

【台灣跑壘王盃 公益博覽會暨園遊會】

活動時間｜

6月7日（六）09:00－17:00

6月8日（日）09:00－17:00

▲ 對方還熱情幫忙說可以將跑壘協會LOGO印製在帳篷上，態度積極，但等到訂金收到，人就消失。（圖／許峰賓提供）

▲許峰賓受騙後，向銀行一查，發現該帳戶已經是警示帳戶 。（圖／許峰賓提供）

▲為了六月這場活動，許峰賓自掏腰包籌備事務，卻遇上詐騙集團 。（圖／許峰賓提供）