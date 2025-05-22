大阪萬博「驚人蟲害」畫面瘋傳！　閉展達標2820萬人有困難

圖文／鏡週刊

2025年大阪萬博自4月13日開幕以來，至5月18日吸引逾324萬人參觀，但離主辦單位設定的2820萬人目標仍有相當距離，平均每日需15萬人入場才能達標，實際上至今沒有任何一天達到這個數字。如今，萬博會場更傳出大量昆蟲亂飛，加上噴灑殺蟲劑造成的蟲屍，可能進一步衝擊觀展人潮。

近日有民眾在社群平台分享萬博會場內「蟲蟲暴動」的影像，可見大批昆蟲在空中亂竄，甚至有大量蟲屍黏附牆面與地面，畫面相當驚人。根據報導，蟲害主要集中在象徵性建築「大屋頂環」與海水圍出的「水上廣場」一帶，隨著氣溫升高，蟲子數量也急遽攀升，現場民眾被迫以帽子、毛巾驅趕飛蟲。

▲ 大量蟲屍黏附牆面與地面。（翻攝自X）

萬博協會20日在記者會上表示，這種昆蟲為「搖蚊」，棲息於海水與淡水交會的地區，不會叮人，也不會傳播疾病，但因數量龐大、視覺上相當驚人，對參觀體驗造成實質影響。協會強調，已開始撒藥阻斷其成長與羽化，並增設捕蟲燈等設施應對，但也坦承開幕前並未針對此問題進行預防措施。

▲ 昆蟲在空中亂竄，相當驚人。（翻攝自X）

相關人士向《ABC新聞》透露，蟲害情況「遠超預期」，殺蟲處理費用也比原本預估高出許多。目前正與專業廠商研議後續對策。

對於這場「蟲蟲危機」，不少網友在X（原Twitter）留言表示失望，「本來還想去，看到蟲就完全沒興趣了」、「照片看起來真的太噁」。也有人指出，「萬博場地靠近海，這種蟲本來就多」。

隨著夏季即將來臨，蟲害問題恐怕還會惡化，主辦單位能否及時解決，將是大阪萬博成敗的關鍵之一。

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