帶炒飯、雞蛋糕到三峽...發臭了！他和清潔大哥「丟了4小時」

▲GT和清潔大哥協助處理熟食。（圖／GT授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

78歲余姓男子19日在三峽駕車衝撞機車和路人，釀3死12傷，事後則有許多民眾帶了鮮花、娃娃、餅乾甚至熟食到現場。不過直播主GT就發文表示，他這幾天都有到現場，發現有部分人亂放東西、亂丟垃圾，「還好，有一位清潔隊的大哥，從晚上就守護到現在，也幸好有他在，我們兩個就在討論說要怎麼樣處理發臭的東西」。

直播主GT在Threads上發文表示，他這幾天都以「守夜人」的身分待在現場，他本來只是想送一朵花，但自從遇到放蠟燭的妹妹後，就打從心底的想幫忙。他說，那個妹妹從半夜12時點蠟燭，一個人坐到3時許，「身邊路過的路過，打卡的打卡。我過去問她說：『你是在等蠟燭熄滅嗎？』她說：『對，我明天還要上課。』」

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只是到了第二天，現場卻出現一些變化，GT透露，有一些人開始亂放東西、亂丟垃圾，「還有放炒飯、麥當勞、雞蛋糕、漢堡，當時就已經有點發臭，但沒人清理，還有遇到把自己送的東西，拿蠟燭圍一圈直接放在草地上，不怕草燒起來擺拍的一群怪胎」。

GT說，還好有清潔隊大哥在現場守護，兩人也討論要怎麼處理發臭的東西，「最後發現只能丟掉，我們至少丟了4個小時，真的東西太多了，垃圾袋也裝不完」。也還好有一些民眾一起幫忙，上午才終於整理好，「希望不要再造成里長及清潔隊員的困擾」。

《ETtoday新聞雲》昨致電三峽區公所，視導表示，目前初步規劃，玩偶、鮮花拿去追思會現場擺放，至於食品傾向發給弱勢家庭。不過視導強調，「還在開會討論，有確切的消息會再公告，仍希望民眾的心意都可以被保留」。

本文經GT授權引用