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通勤2小時年薪多5萬！網友一面倒拒絕：根本是無薪加班

▲▼通勤,長時間,困擾。（圖／取自photoAC）

▲漫長的車程、擁擠的環境、不可控的交通變數，究竟哪些事情最讓通勤族們感到困擾？（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導提供

每天上班已經夠累，通勤時間多久的工作你願意去？最近有網友在討論區丟出話題「多通勤2小時、年薪多5萬，你會去嗎？」不少留言都表示反對，「通勤兩小時真的會累死」、「我曾經一天通勤3小時，撐半年整個人快虛脫」，還有人說「這根本是在九小時工作日外，硬塞兩小時無薪加班，除非你有個全能神隊友幫你顧家顧小孩，不然…別鬧了」，漫長的車程、擁擠的環境、不可控的交通變數，究竟哪些事情最讓通勤族們感到困擾，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「通勤族困擾」熱議話題，揭露上班族最無法忍受的通勤地獄日常。

▲▼通勤,長時間,困擾。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

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▲上班族最無法忍受的通勤困擾。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

這份調查中，沒想到通勤時間居然不是通勤族最崩潰的事情，發現「交通延誤」的狀況才是最讓通勤族們感到困擾的大魔王，尤其碰到塞車或大眾運輸誤點，導致通勤時間延長、甚至上班遲到時，都令人心煩氣躁。

不少人抱怨通勤時遇到塞車已成日常，「幾乎每天都在塞車」，並指出同一段路程「非巔峰時段開車10分鐘，但上班時間塞車時間40分鐘起跳」；對此，有網友表示「塞車時段其實都是那幾個時間點，避開即可」，建議提早半小時出門或迴避主要幹道，便能有效縮短通勤時間。還有網友請益，每日搭乘火車從桃園通勤至台北是否可行，吸引同樣居住桃園的網友回應「搭火車很費時間，因為火車誤點嚴重」，認為在計算通勤時間時，也應將誤點情形納入考量。

通勤時間一長，最讓網友受不了的就是「身心俱疲」。通勤時間長不只壓縮到原本的休息與娛樂時間，還會直接影響生活品質。有網友發文感嘆：「找工作真的要選近的」，立刻引發共鳴，不少人直呼：「通勤真的太耗神了」、「光是出門心理壓力就爆表」，更有人提醒：「如果通勤途中不能休息、睡覺，真的強烈建議找離家近的」，認為在通勤途中是否能休息也是重要的考量點。

通勤途中除了時間長，車廂內的環境也常讓人抓狂。網友抱怨人擠人、異味多，有網友直言「捷運裡真的很臭」、「有時候整個車廂飄著公廁味」、「常聞到汗味、濕味混在一起」、「體味加上密閉空間，味道真的會衝腦門」，建議對氣味敏感的民眾可隨身攜帶口罩，在必要時配戴減少不適感。

還有人點名最惱人的「背包後背」，認為後背背包不但佔空間，轉身還容易卡到人；更有「門神」擋在車門口不動，讓人喊借過也不為所動，嚴重影響上下車動線，正因如此，當通勤時間再被拉長、環境又難以忍受時，不少人寧可放棄這份「多5萬」的工作，畢竟這種無薪加班式通勤，實在太傷神。

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