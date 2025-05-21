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國造無人機被「陸製零件」入侵！　中科院官員涉瀆職

中科院被爆出包含騰雲（圖）等重點無人機項目皆使用中國通訊設備，恐影響國安甚鉅。

▲中科院被爆出包含騰雲等重點無人機項目皆使用中國通訊設備，恐影響國安甚鉅。 （圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國造無人機再染紅！國防部年初接獲檢舉，指長期取得中科院航空所採購標案的無人機專用通訊設備廠商，雖然表面上是向新加坡ACE6公司採購零件，符合規定，但ACE6公司的零件均來自中國，包括騰雲無人機等重點研發項目都因此受衝擊，中科院查證屬實後立即停止相關採購。

中科院航空所主導國造無人機計畫，卻屢屢被爆出使用中國製零組件。

▲中科院航空所主導國造無人機計畫，卻屢屢被爆出使用中國製零組件。

卻有知情人士爆料指出，ACE6公司長期以洗產地方式，掩護與中國解放軍合作對象的身分，產品早在2018年就被國防部下令禁用，但中科院航空所相關官員卻無視國防機密洩露危機，持續縱容投標廠商採購合作，如今才釀此國安風暴，相關人員恐有瀆職之嫌，但中科院卻僅做出行政懲處，還讓他們繼續待在高位負責無人機計畫，令人無法接受！

投訴人Ａ先生向本刊指出，Ａ先生表示，中科院的全部無人機計畫主要是由航空所副所長李國和總管，採購發標相關設備和零組件部分，則由該所航電組副組長郭書賢領軍負責，二人在2018至2024年間主導著整個無人機採購標案，並持續透過得標廠商向新加坡ACE6公司購入近億元的通訊機，包括尖兵、騰雲、銳鳶、魔羯、劍二和獵戶等無人機重點項目，用的都是ACE6公司提供的通訊產品。

航空所副所長李國和為無人機計畫總主持人，負責採購的下屬頻頻出包，卻從未做出查處動作。（翻攝TVBS）

▲航空所副所長李國和為無人機計畫總主持人，負責採購的下屬頻頻出包，卻從未做出查處動作。

騰雲無人機目前就停放在花蓮佳山空軍基地內，內部使用的中國製通訊模組若遭有心人滲透，恐已洩露營區內的機敏資訊。（翻攝國防部發言人臉書）

▲騰雲無人機目前就停放在花蓮佳山空軍基地內，內部使用的中國製通訊模組若遭有心人滲透，恐已洩露營區內的機敏資訊。

但國防部早在2018年就已知中國零件透過洗產地方式，把通訊設備提供給新加坡ACE6公司，下禁令不得採購該公司產品，而負責無人機計畫的中科院航空所，竟然無視國安單位示警，繼續使用紅色供應鏈的通訊零件，該案不僅波及多個重點研發項目，嚴重危害國安，更牽涉官員是否瀆職等爭議。

一、目前中國大陸壟斷全世界無人機大部分零組件。從烏俄戰爭雙方被擊落的無人機經過拆解，發現絕大部分零組件都是來自於中國。中科院全力排除紅色供應鏈，於採購需求階段訂定不得使用陸製元件及相關罰則，迄今量產交軍各型無人機都嚴格把關，落實非紅色供應鏈；另中科院的防範作為如下：

(一)增加10%抽樣破壞性檢驗的比例。

(二)建立陸製品查核舉報的獎勵機制。

(三)與國外的原廠簽署技術協助協定(TAA)在台合作生產，以全面落實排除紅色供應鏈。

二、近年中科院在研發階段採購的通訊模組，經主動查驗發現透過代理商獲得之ACE6通訊設備含有陸製元件，除要求廠商限期完成改善，中科院並藉以優化原設計，整合國內資通電廠商能力，以提升加密或擴增其他通信手段，強化國內供應鏈能力；中科院銳鳶、摩羯、騰雲等各型無人機後續量產迄今均未採用ACE6通訊設備。

三、針對代理商的部分，中科院已要求依合約限期改善，為求勿枉勿縱，相關行政調查針對單位主官、管採購發現陸製品，未依安全管制向上核備行政疏失責任，已予行政處分；另對於後續籌獲方式與採購程序仍將持續優化，做到院供裝備百分之百排除陸製品。


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