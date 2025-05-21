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王婉諭一封信喊話賴清德　正視安置兒少處境：給孩子未曾有的希望

▲▼時代力量代理黨主席王婉諭。（圖／記者杜冠霖攝）

▲王婉諭「一封公開信」喊話賴清德　正視安置兒少處境「給孩子一個未曾有過的希望」。（圖／記者杜冠霖攝）

記者趙蔡州／綜合報導

在賴清德總統520上任滿一週年之際，長期關注兒少議題的時代力量黨主席王婉諭寫了一封長文向賴清德總統請命，懇請政府正視全台近5千名安置兒少的困境，呼籲國家真正承擔起「照顧者」的角色，不要再讓任何一位孩子掉出社會安全網，給孩子一個過去不曾有的希望和機會。

王婉諭20日在臉書寫了一封信給賴清德總統，她表示，就在昨天（19日）三峽發生了非常不幸的交通事故，帶走了2名無辜的孩子還1名媽媽，整個社會瀰漫著悲傷的氣息，這封信是為了一群孩子而寫，希望在您就任總統一週年之時，能看看這些孩子的處境，給孩子一個過去不曾有的希望和機會。

她回憶，在母親節前夕的5月10日，許多父母因剴剴的不幸猝逝而走上凱道，期盼社會能給予每一個孩子安全、幸福成長的機會，「我們多麼希望，能搶救回一歲十個月大的剴剴，讓他笑顏逐開、好好成長，像許多的孩子一樣，感受台灣的美好」。

她當時看著數千名家長站在自己身旁，有人還牽著孩子，如果每個孩子的小手都能這樣牽著爸媽一起長大，那該有多好，「但現實是殘酷的，不是每個孩子都像你我一樣幸運，有很多像剴剴一樣的孩子，失去了家庭的溫暖依靠，他們或許在孤單清冷的家中，或許在等待安置的路上，不斷地期盼一個能接納他、照顧他的家」。

她指出，台灣有將近5千名這樣的孩子，失去了家庭的照顧，變成「國家」的孩子，這些孩子所需要的，不只是「國家一起養」，而是「國家必須要養」。因為唯有國家擔起責任，才能擁有逆轉命運、健康快樂成長的機會，然而目前的安置制度卻處處顯露出制度性缺陷與人力資源不足。

▲▼時代力量黨主席王婉諭 舉辦 吳春城直直壯綁架政府 廢惡法還青年世代正義 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王婉諭呼籲國家真正承擔起「照顧者」的角色，不要再讓任何一位孩子掉出社會安全網。（圖／記者屠惠剛攝）

她說，目前安置兒少系統中，普遍存在人力比失衡的狀況，例如1：4或1：6的照顧比，無法滿足實際需求，許多民間機構只能自掏腰包聘用額外人力。同時，公私機構資源嚴重失衡，衛福部兒童之家每位兒童每月可獲7至8萬元資源，民間機構卻僅有2至3萬元補助。

她質疑，同樣是國家的孩子，為什麼待遇差這麼多，名義上是委託民間單位幫忙國家照顧孩子，實質上政府卻用補助的心態做事情，沒有承擔起國家應該承擔的責任，呼籲政府正視安置兒少機構的結構性問題，別再讓孩子們在安置、寄養、機構間不斷來回，被迫玩著「大風吹」。

她更直接點出制度盲點，表示「如果剴剴還活著，國家真的有能力好好照顧他嗎」，她從過去十多年走訪安置兒少的機構或其他矯正機構的經驗來看，實在看過了太多太多的悲傷故事，實在難以樂觀看待。

許多孩子在安置過程中不僅缺乏安全感，更因照顧資源不足，容易被學校排擠、走上偏差道路，甚至進入少年司法體系。她痛心表示，「他們就這樣消失在新聞與社會輿論之中，甚至比一片落葉還寂靜」。

她最後誠摯呼籲總統賴清德，身為父親與國家元首，應理解這些孩子的困境，並以國家高度投入更多資源，打造更完善的安置體系。她強調，「台灣是少子化國家，每個孩子都是瑰寶，無論出生背景如何，一個都不能放棄」。

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