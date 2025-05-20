中國最新萬噸醫療船亮相　實現三大戰區醫療戰略部署

▲中國自主設計建造的第三艘萬噸級遠洋醫院船「吉祥方舟號」。（圖／翻攝自環球時報）

軍武中心／綜合報導

厚實海上醫療救護，中國自主設計建造的第三艘萬噸級遠洋醫院船「吉祥方舟號」首度公開亮相，並在近日於黃海某海域進行全流程醫療救護演練。據了解，該船將入列北部戰區海軍某部，一舉讓解放軍東部、南部以及北部三大戰區實現醫院船的戰略部署。

舷號868的吉祥方舟號與過去較常出現的866「和平方舟號」皆屬於920型醫院船，由708所設計、廣船國際建造。資料顯示，和平方舟號於2008年底交付，是世界上首艘專門為海上醫療救護設計建造的醫院船，而吉祥方舟號是時隔15年後，再度追加建造的第二批次920型大型醫院船的二號船，至於舷號867的一號船「絲路方舟號」已在去年曝光入列南部戰區。

▲「吉祥方舟號」公開內部設備。（圖／翻攝自中國軍號）

作為中國海軍目前最新、最先進的醫院船，吉祥方舟號相比首艦和平方舟號，整體配備更先進，功能布局也更加完善。據官方介紹，船上配備先進的醫療衛勤設備和經驗豐富的醫護人員，包含8間手術間、2間千級潔凈手術間、6間萬級潔凈手術間，戰時可為傷員提供海上早期治療和部分專科治療。另外船上還特別加裝PCR實驗室，並擴建隔離病房，使920型首次具備批量應對傳染病病員的檢測診斷和收容處置能力。

《環球時報》引述軍事作家張軍社的分析指出，吉祥方舟號醫院船進行醫療救護演練，表明該船已正式入列北部戰區海軍，代表東部、南部和北部三大戰區均已實現醫院船的戰略部署，形成三足鼎立之勢。戰時可為海軍作戰部隊及傷病員提供海上早期治療，提高戰場救治效率，平時則能為艦艇編隊和駐守島礁的部隊提供全方位醫療服務，並執行海上醫療救護任務。