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12歲女學生遭撞死！遺體今相驗　家屬崩潰哭喊：一個小孩就這樣沒了

記者黃彥傑、戴若涵／新北報導

新北市三峽區國光街、國成街口（北大國小旁）19日放學時間發生車輛暴衝事故，一共造成3人死亡、12人輕重傷！其中2名死者為12歲女學生，檢方20日上午在恩主公醫院相驗2童遺體。死者家屬悲慟現身，哭到泣不成聲，「一個小孩就這樣沒了…」，令人鼻酸。

▲三峽重大車禍，恩主公醫院相驗，死者家屬痛哭。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲三峽重大車禍，遺體於恩主公相驗，死者家屬痛哭。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

警消19日下午4時04分接獲報案，北大國小旁發生嚴重事故，隨即派員趕赴現場處理，抵達後發現，多名學童倒臥路面，救護人員緊急進行CPR搶救，現場共15人輕重傷，其中2名12歲劉姓、吳姓女童經緊急送醫搶救後宣告不治，另有一名40歲洪姓媽媽當時要前往北大國小接孩子也挨撞，經急救2個半小時宣告不治，全案累計3死12傷。

▲三峽重大車禍，恩主公醫院相驗，死者家屬痛哭。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

而劉姓、吳姓女童因遭高速撞飛，當場失去生命跡象，被送往三峽恩主公醫院，院方發現2女童受有多重外傷，緊急出動6至7名的外傷、重症科醫師齊力救治，但2女童從頭到肢體都變形，傷勢相當嚴重，經1個半小時的搶救仍不幸宣告不治。

檢方20日針對2名女童遺體進行相驗，家屬接獲通知前往現場，只見家屬難掩悲痛崩潰，在安靈堂內嚎啕大哭，「一個小孩就這樣沒了…」，令人聞之心碎。

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