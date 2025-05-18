核三2號機停機後首日　台電：夜間備轉容量率達9.6%穩供無虞

▲核三2號機除役，象徵台灣正式進入無核時代。（圖／資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

核三廠2號機昨（17）日除役停機，台灣正式邁入非核家園新階段。針對外界憂心電力供應是否吃緊，台電今（18）日指出，晚間用電尖峰預估將達3210萬瓩，夜間備轉容量率達9.6%，相當於300多萬瓩的備轉量，超過3部核三2號機的發電量，供電充足，請民眾安心。

台電說明，核三2號機原本發電占全台電力的比重約3%，停機後雖需其他電源填補，但相關調度措施早已提前部署，包括燃氣機組、抽蓄水力、儲能系統以及需求面管理等，確保系統穩定運作。今日白天尖峰負載於下午1時22分達3191萬瓩，備轉容量率高達33.4%。

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對於外界擔憂火力發電補上空缺會導致「髒空氣日常」，台電則回應，隨著科技進步，發電與污染防制效率同步提升，現行燃氣複循環機組污染排放明顯降低。實際數據顯示，火力電廠空污排放自2016年的10.7萬公噸降至2024年的3.4萬公噸，減幅近七成；電力碳排放係數則從每度電0.530公斤減為0.474公斤，降幅超過10%。

台電並指出，2016年核能發電占比曾逾10%，但核能並非能源萬靈丹，仍存在核廢料最終處置問題。當前以燃氣為主的轉型策略，是兼顧空汙改善與減碳的過渡解方，呼籲外界勿將燃氣機組與空氣污染簡化等同，應理性看待能源轉型挑戰。