蔡英文：世界秩序動盪 無損台灣捍衛民主決心

▲▼前總統蔡英文在劍橋大學演說。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

前總統蔡英文於15日展開英國訪問行程，並在劍橋大學地緣政治中心主辦的座談會上發表演說，探討全球民主面臨的挑戰及台灣的角色。她指出，全球安全與貿易秩序充滿不確定性，唯有民主國家團結合作，才能有效應對威權主義的擴張。

蔡英文在演說中表示，2024年將是全球民主體系的重要轉折點，各地領導層及立法機構正面臨重大變革。同時，國際貿易與安全秩序的動盪，使地緣政治局勢更加難以預測。「我們這一代人正面臨最嚴峻的考驗，這需要新任領導人的智慧以及整個社會的共同努力。」她強調，民主國家必須堅定應對挑戰，不能自滿或退縮。

她指出，威權政權因政策一致性與權力集中而更具信心，並相互合作干預民主國家內部政治。蔡英文呼籲，民主國家必須團結一致，共同抵抗威權主義，並調整策略以應對變局。

談及台灣的角色，蔡英文表示，台灣深知韌性的重要性。她提到，台灣人民曾歷經威權統治陰影，如今更面對來自台灣海峽對岸的威脅，例如網路攻擊、軍機擾台等手段。但這些挑戰反而促使台灣不斷鍛鍊韌性，守住選舉公正性、抵擋認知作戰，並在疫情期間展現高度適應力。

她進一步指出，過去8年來，台灣在國防、數位基礎建設及資訊安全方面持續強化韌性。台灣的國防預算成長超過80%，同時GDP也增長近40%。她透露，台灣現任政府已承諾透過特別預算，將國防預算提升至GDP的3%，以進一步增強自我防衛能力。此外，台灣也與英國合作，共同對抗外國資訊操弄。

蔡英文強調，台灣不僅是全球科技供應鏈的重要環節，更是區域安全的戰略要地。她表示，失去台灣將使整個印太地區更加脆弱，也迫使美國、日本及韓國等民主國家投入更多資源以應對中國的擴張。「捍衛民主是有代價的，這條路上沒有搭便車的空間。」她說，台灣隨時準備成為民主同盟的重要夥伴，展現堅韌與可靠。

她最後指出，台灣的決心來自於在巨大壓力下依然堅持參與世界及貢獻國際社會。任何威脅與脅迫都無法動搖台灣的信念，台灣將持續守護民主價值並與全球夥伴攜手合作。