基隆「護海公投」遭撤銷！領銜人、市府均不服提訴願　北高行駁回

▲協和發電廠。（圖／資料照）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

台電計畫在基隆協和電廠外填海造陸，興建第4座天然氣接受站（四接），民間組「守護外木山行動小組」發起「基隆護海公投」，基隆市政府2023年3月底通過「基隆護海公投」審查，但行政院以公投案違背憲法及中央法規，發函依法予以撤銷，公投領銜人王醒之、基隆市政府均不服，提起訴願，北高行判決駁回。

北高行認為，公投案所涉協和發電廠設置第四天然氣接收站的更新改建計畫，是經濟部為國家能源轉型、提升天然氣發電占比之電業政策而為，依憲法第107條第5款及電業法第3條規定，電業政策推動及電業擴建申請之許可及核准，為中央事項，非屬地方自治事項；另計畫範圍位於基隆國際商港區域內，依商港法第2條第2項第1款及第9條有關該區域之管理及區域內設施興建之核准，屬中央交通部權限，為中央事項，並非地方自治事項。

北高行指出，有關海洋漁業事務，依憲法第108條第1項第6款規定，屬中央事項，並非地方自治事項。本件基隆市政府依其公告內容，就保育區之管理事項，以不得進行破壞水產生物棲地環境之行為；如須於保育區內投放或除去水產生物繁殖上所需之保護物，需申請基隆市政府書面同意後，始可為之，作為其管理方式，基隆市政府雖有審查同意與否之權限，然尚難因此即認系爭公投案所涉於「基隆市水產動植物保育區」以填海造地方式，執行協和電廠更新改建計畫，屬地方自治事項。

北高行認為該公投案，違反憲法及中央法規，依地方制度法第75條第4項規定，以原處分撤銷基隆市政府2023年3月31日函，並停止執行後續作業，並無違誤，王醒之、基隆市政府訴請撤銷，均無理由，應予駁回。