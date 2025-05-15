李棟樑第35次慰訪五指山　端節緬懷先烈犒慰官兵

軍聞社／記者吳冠萱臺北15日電

端午節將至，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今日率敬軍團，前往五指山國軍示範公墓管理組敬軍慰問，感謝官兵平日戍守崗位、服務先烈英靈與遺族眷屬的辛勞，並提前祝賀端午佳節愉快。

李榮譽理事長上午由副部長鍾上將、陸軍司令呂上將、政戰局局長陳中將、後備指揮部指揮官劉中將、陸軍政戰主任史中將及軍友社秘書長簡士偉等人陪同，前往五指山忠靈殿，向國軍忠烈將士之靈位獻花、鞠躬，致上最崇高的敬意，並特別前往故參謀總長沈一鳴一級上將靈位前獻花行禮，緬懷其畢生為國奉獻的情操。慰問期間，李榮譽理事長也親自帶來沈總長生前最愛的佳餚，表達追思與敬仰之意。

此次行程是李榮譽理事長第35次到訪五指山慰問，多年來陸續提供生活物資、補給品及協助單位改善通訊設施，確保官兵夜間巡墓與各項勤務安全無虞，展現實質行動支持。他也親切詢問官兵在營生活狀況，肯定大家全年無休、堅守崗位的精神，並強調未來仍會持續支持國軍、辦理各項敬軍活動，扮演國軍最堅強的後盾。

慰問行程中，李榮譽理事長特別叮嚀官兵山區氣候變化劇烈，務必注意保暖與身體保健，並於中午安排總鋪師現場料理佳餚，與官兵共進午餐，同時頒贈慰問金與慰問品，犒慰官兵戍守辛勞。