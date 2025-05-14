遭飯店吹風機噴火燒傷！女控墾丁福容擺爛　聲明「一派胡言」

記者鄧木卿／台中報導

台中市簡姓女子112年9月23日和男友入住墾丁福容大飯店，晚上拿吹風機吹頭髮時，吹風機突然故障噴火，衣服被燒破，右鎖骨燒傷，目前傷疤還在，簡女不滿飯店不理不睬，過了快2年毫無誠意解決，今（14）天在前議員張耀中陪同下公開指控，福容隨後公開5點聲明，不料，立即遭簡女嚴厲否認其中4點，還說願意和飯店人員當面對質。張耀中也認為，這活生生就是大鯨魚對小蝦米，「吃人夠夠。」

▲▼妙齡女子被飯店吹風機噴火燒傷，不滿2年都被漠視，墾丁福容發出聲明，但遭簡女打臉，願意公開對質。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

簡女為了幫男友慶生，前年9月入住墾丁福容大飯店，當晚利用飯店的吹風機吹頭髮，才吹幾秒鐘，吹風機就噴出火花，燙傷她的右肩膀皮膚，飯店人員有來做緊急傷口包紮處理，2人無心再玩，隔天退房返回台中就醫，飯店協理賴美雯承諾，先回台中治療，飯店會全權負責後續理賠，基於對飯店信任原則，也就沒有提出傷害告訴。

簡女說，由於就醫頻繁，只好辭去工作，治療期間，賴協理偶而有來電關心傷勢狀況，後來當傷口治療差不多時候，飯店回覆只能賠3萬塊，她無法接受，雙方113年8月7日第一次調解，簡女提出精神撫慰金以及工作損失20萬元，但飯店堅持3萬，第二次調解113年9月20日，在台中地方法院，調解官建議雙方各退一步，10萬元，簡女接受，但飯店只願提高至5萬元，調解再度破局。

簡女發現飯店一直不聞不問，主動提出114年4月24日第三次調解，哪知道飯店擺爛，當天缺席，她難過的說，大企業欺負老百姓不懂法律，哪有加害方完全不理受傷方，還讓受傷方主動去找加害方調解，真的是吃人夠夠。

福容飯店事後回應，事發當下，飯店人員第一時間主動表達陪同就醫，但旅客表示傷勢輕微塗藥即可，隔日飯店送上伴手禮，同年10月，再致贈禮物，後續飯店提出3萬5千元慰問金，旅客不接受，於是進入調解，飯店進一步提高至5萬元，仍未達成共識，導致協商破局，如今整體事件已進入司法程序，飯店將全力配合調查。

對於懇丁福容的聲明稿，簡女看了之後氣憤說，真是一派胡言，1、聲明稿說飯店人員第一時間曾表達陪同就醫，絕無此事。2、聲明稿說隔日飯店主動致贈伴手禮，絕無此事。3、聲明稿中說飯店曾提出35000元的慰問金，絕無此事。4、聲明稿說本案已經提出民事訴訟，絕無此事。5、聲明稿說在112年10月再次致贈禮品表達關心，她承認11月1日僅收到2瓶xo醬。她表示願意在媒體見證下，與賴美雯協理對質。