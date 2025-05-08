TPOC民調／72%民眾認「死亡連署」不合理　藍支持者也有六成反對

▲國民黨罷吳四騎士賴苡任。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

TPOC台灣議題研究中心今（7日）公布最新民調，對於國民黨發動罷免綠營民代，一階連署卻累積近2千份死亡連署，民調顯示，14.8%民眾認為合理、高達72%民眾認為不合理，即便與政黨傾向交叉分析，民進黨支持者高達八成認為不合理、民眾黨支持者也有七成認為不合理，即便是國民黨支持者也有六成認為不合理，形成跨黨派共識。

國民黨動用黨內青年軍對綠營民代發動報復性罷免，卻爆出近2千份死亡連署、多起冒名連署，國民黨多個地方黨部也因此遭搜索、相關幹部被約談、羈押。國民黨發動罷免連署中，高達5%以上死亡連署，對此，民調顯示，72.0%的民眾，僅14.8%認為合理。

若與政黨傾向交叉分析，則政黨傾向為民進黨者有83.4%認為不合理、民眾黨支持者有73%認為不合理，即便是國民黨支持者也有60.7%認為不合理，「罷免提案死亡連署比例高達百分之五以上」並不合理，形成藍綠白跨黨派共識。

另外，民調也調查各黨派立委滿意度，民進黨立委部分，42.4%滿意，44.1%不滿意，和上一次的調查結果相比，民進黨立委的滿意度沒有明顯變化，不滿意度增加5.7個百分點。國民黨立委滿意度部分，32.1%民眾滿意、56.2%民眾不滿意，和上一次的調查結果相比，國民黨立委的滿意度增加3.9個百分點，不滿意度也增加2.7個百分點。

對於民眾黨立委表現滿意度部分，29.8%民眾滿意、52.2%民眾不滿意；相較上次調查，民眾黨立委的滿意度增加6.0個百分點，不滿意度減少2.3個百分點。

調查對象為戶籍在全臺22縣市，年滿20歲的一般民眾；調查方法，採用市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行，電話號碼尾數隨機2位數進行抽樣；調查時間：2025年04月30日-2025年05月02日，下午14:00-17:30以及晚上18:30~22:00。

抽樣誤差部分，共完成1,073份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點，樣本代表性分析，依最新之人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。