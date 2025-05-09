年增61.9%！大批韓國遊客飛鹽城「打高爾夫」　經理分析：CP值高

▲在鹽城射陽島高爾夫球會打高爾夫的韓國遊客。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇鹽城文旅局近日公開一份數據指出，韓國遊客今年累計入境人數年增61.9%，且都是直奔「鹽城射陽島高爾夫球會」。文旅局副局長侯德志表示，從仁川直飛江蘇鹽城只要兩小時，光是交通時間成本就很划算，且射陽島在韓網上，名列高爾夫球場推薦榜第1名。

據《上觀新聞》報導，鹽城邊檢站數據顯示，截至4月底，鹽城空港岸今年累計驗放出入境韓國籍人員6000餘人次，年增61.9%，入境韓國人佔全部入境人員的79.4%。

侯德志表示，文旅局對韓國高爾夫市場做過研究，「韓國總人口約5000萬左右，喜愛高爾夫這項運動的約500萬人，算是全民運動。」

▲鹽城射陽島高爾夫球會在韓網上，位列推薦第1名。（圖／翻攝自微博）

射陽島高爾夫球會總經理孫娟表示，今年一季度，球會共接待韓國遊客3700人次，「和去年的數據相比，今年可謂突飛猛進，不知道翻了多少倍。」

孫經理介紹道，鹽城與韓國首爾之間的直飛航班，每週二、六各一趟，飛行時間約2小時，在鹽城打球，每人每天消費在400元上下（人民幣，下同），不僅能打球，還包含一頓午飯，射陽縣星級酒店一晚住宿費用為兩三百元，再加上來回機票費用3000元，整體CP值相當高。

她還說道，而射陽島高爾夫球會本身也夠有吸引力，球場頗具挑戰性，是18洞72桿的標準化球場，球道偏長偏窄，又有水域、沙地等增加障礙和阻力，對於高爾夫球「熟手」來說，仍有難度。

▲韓國遊客表示，這裡的場地設施很新穎。（圖／翻攝自微博）

孫經理表示，「一開始，韓國遊客不多，從去年國慶開始，每班航班都有專程來打高爾夫球的韓國遊客。」

報導指出，去年4月開始，射陽島高爾夫球會與旅行社合作，提供包含來回機票和飯店住宿費用的套裝，將「鹽城高爾夫之旅」這項旅遊產品，推薦到韓國市場，接洽韓國旅行社進行宣傳。

得益於地理位置的優勢，鹽城素來與韓國有密切的貿易往來和產業合作。去年11月以來，中國對韓國公民實施，30天入境免簽政策，鹽城抓住機遇，形成一波入境旅遊市場的「韓流」熱潮。