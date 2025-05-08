　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光　在地人不捨

▲誠品生活時光首間社區店開幕。（圖／誠品提供）

▲誠品生活時光首間社區店2021年10月開幕，開業3年半後宣布熄燈。（資料照／誠品提供，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

誠品生活宣布，位於內湖瑞光路的「誠品生活時光」開業3年半，將於今年5月25日熄燈。該店是誠品首家進駐社區的創新門市，也是對零售路線的實驗性嘗試。如今傳出熄燈，令不少忠實顧客感到惋惜。

「迷誠品」在官網公告：「因應營運調整，誠品生活時光內湖瑞光店最後營業日為 05.25 Sun.感謝每一頁的相伴，共譜這段美好旅程！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「誠品生活時光」內湖瑞光店於2021年10月31日開幕，陪伴在地居民3年半，不料1日無預警宣布將結束營業，並祭出回饋折扣，全店書籍79折起、非書商品85折起，且會員單筆消費滿1000贈100電子抵用券，但每人每卡每日限贈乙張。

有忠實顧客聽聞備感不捨，在Google評論留言：「哭啊要閉幕了QAQ，非常棒的看書環境！不過不能帶書架的書進來看。」

臉書粉專「Childrening替孩子選好知識書」發文直言，該店主打「社區型書店」，卻選在內科商辦區，使得服務客群主要是上班族，而非穩定居住的社區居民，如今熄燈，反映出誠品在選址與市場定位上的矛盾，「其實它一開始就不應該出現...」

文章指出，內科上班族中午趕著吃飯、下班要趕著回家，難以成為書店的穩定支持者。起初門市書架的書本擺設大氣，全是單本書封面朝前，有強烈企圖心，但中途可能發現撐不下去，又變成傳統書店書背緊貼的放置，盡可能拚陳列數，最後察覺好像沒有社區的樣子，開始提供在地設籍優惠，但已難力挽狂瀾。

▲誠品生活時光首間社區店開幕。（圖／誠品提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 7170 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做
朱亞虎尷尬認了！　忌妒應曉薇花集團錢
誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光　在地人不捨
UNIQLO突宣布「一旗艦門市」暫停營業！
郭書瑤解放低胸背心炸上圍！　「招牌長髮消失」震撼1.2萬人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

核三廠除役在即　廢核團體：修法草率將全民承擔風險

清大教師出作業做「大罷免」影片　教育部接獲學生陳情回應

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光　在地人不捨

陪伴13年！UNIQLO西門店「驚傳關閉」　官方證實最後營業日

清大師出大罷免作業！侯漢廷批教育部「裝死」：反觀北一女師被調查

機場領行李時切勿越過「黃色警戒線」　地勤揭最壞情況

更強一波「紅爆雷雨」周末開炸　全台雨不停！連3天濕

快訊／21:14高雄市六龜區規模3.9「極淺層地震」　最大震度2級

胡婉玲領軍中央社「影音轉型」！范琪斐：進化100年還在侏羅紀

高雄某國中暑假擬赴北京比賽！僅需付機票...黃文益質疑踩紅線

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【人神共憤！】#彰化 3百年五通宮遭破壞！　鐮刀男「斬首」多尊 #神明

【撞到頭會痛到哭】提醒完學員後皮拉提斯老師下秒親身示範XD

周渝民罕提大S　 「熙媛接住我了」

核三廠除役在即　廢核團體：修法草率將全民承擔風險

清大教師出作業做「大罷免」影片　教育部接獲學生陳情回應

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光　在地人不捨

陪伴13年！UNIQLO西門店「驚傳關閉」　官方證實最後營業日

清大師出大罷免作業！侯漢廷批教育部「裝死」：反觀北一女師被調查

機場領行李時切勿越過「黃色警戒線」　地勤揭最壞情況

更強一波「紅爆雷雨」周末開炸　全台雨不停！連3天濕

快訊／21:14高雄市六龜區規模3.9「極淺層地震」　最大震度2級

胡婉玲領軍中央社「影音轉型」！范琪斐：進化100年還在侏羅紀

高雄某國中暑假擬赴北京比賽！僅需付機票...黃文益質疑踩紅線

核三廠除役在即　廢核團體：修法草率將全民承擔風險

清大教師出作業做「大罷免」影片　教育部接獲學生陳情回應

賈永婕聲援剴剴案「510凱道見」　痛批惡保母：你們惹錯人

Stray Kids 成員I.N珠寶上身秀型男魅力　助DAMIANI搶攻新世代

與台灣危險論、台灣麻煩論應對背景　必須從根本擊垮它

打造破億暈船神曲！　「英倫唱作暖男」Henry Moodie七月首度登台開唱

賴清德：台灣不排除「新式核能」　有3個前提自然可做

提告「用電大戶條款」太寬鬆！　台灣首起氣候訴訟「敗訴」

檢秀證據曾放話「要弄」應曉薇　朱亞虎尷尬認：忌妒她花集團錢

盼白沙屯媽祖心情三溫暖　竹山秀傳醫院護理師歡喜鑽轎腳慶護師節

【珠珠很想贏】李珠珢看球太認真 獨自起身有點小害羞

生活熱門新聞

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？內行曝：超資深

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

搶媽祖結緣品女子竟是「老師」

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

更強一波紅爆雷雨　周末開炸

車主討4萬1！Cheap曝特斯拉回覆：打臉了

白沙屯媽祖停3點！青鳥嗨「聽到彰化的心聲」

明午後變天！　專家：今年最像梅雨鋒面的梅雨鋒面

不是沖繩！1城市也爆多台人「早餐店都台語」

年收145萬就是異常高薪！1圖揭台人收入狀況

台鐵區間車出現400萬現金鉅款　失主是外籍旅客

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女兒遭65歲男性侵　媽打死性侵犯獲不起訴

劉畊宏「清場風波」直播失控！　愛妻怒嗆黑粉

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

即／越籍移工遺失400萬！警查明前不發還

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？內行曝：超資深

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

鍵盤柯南揪Mandy同時交往4男鐵證　「叫床太大聲」法院認證

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

大谷拚40－40－40異次元紀錄

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

搶媽祖結緣品女子竟是「老師」

即／高雄父女雙亡死在車內　母淚奔現場認屍

更多

最夯影音

更多

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面