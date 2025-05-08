誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光　在地人不捨

▲誠品生活時光首間社區店2021年10月開幕，開業3年半後宣布熄燈。（資料照／誠品提供，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

誠品生活宣布，位於內湖瑞光路的「誠品生活時光」開業3年半，將於今年5月25日熄燈。該店是誠品首家進駐社區的創新門市，也是對零售路線的實驗性嘗試。如今傳出熄燈，令不少忠實顧客感到惋惜。

「迷誠品」在官網公告：「因應營運調整，誠品生活時光內湖瑞光店最後營業日為 05.25 Sun.感謝每一頁的相伴，共譜這段美好旅程！」

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「誠品生活時光」內湖瑞光店於2021年10月31日開幕，陪伴在地居民3年半，不料1日無預警宣布將結束營業，並祭出回饋折扣，全店書籍79折起、非書商品85折起，且會員單筆消費滿1000贈100電子抵用券，但每人每卡每日限贈乙張。

有忠實顧客聽聞備感不捨，在Google評論留言：「哭啊要閉幕了QAQ，非常棒的看書環境！不過不能帶書架的書進來看。」

臉書粉專「Childrening替孩子選好知識書」發文直言，該店主打「社區型書店」，卻選在內科商辦區，使得服務客群主要是上班族，而非穩定居住的社區居民，如今熄燈，反映出誠品在選址與市場定位上的矛盾，「其實它一開始就不應該出現...」

文章指出，內科上班族中午趕著吃飯、下班要趕著回家，難以成為書店的穩定支持者。起初門市書架的書本擺設大氣，全是單本書封面朝前，有強烈企圖心，但中途可能發現撐不下去，又變成傳統書店書背緊貼的放置，盡可能拚陳列數，最後察覺好像沒有社區的樣子，開始提供在地設籍優惠，但已難力挽狂瀾。