新北人孔蓋突彈飛！女騎士閃不過自摔倒地　頭部撕裂送醫

▲監視器拍下一輛小貨車行經時，路面人孔蓋突彈飛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市泰山區中港南路250號前，7日下午12時許發生一起離奇的交通事故。61歲的周姓婦人騎乘機車行經時，疑因路中央的人孔蓋不明原因飛起掉路旁，導致她閃避不及自摔倒地，造成頭部後腦撕裂傷，所幸送往亞東醫院救治無生命危險，警調閱監視器發現，有一輛小貨車經過時，人孔蓋飛起，警方後續將調查釐清，是否是貨車輾過彈飛，或是天雨過大地下水沖飛。

據了解，周姓婦人當時騎乘機車沿中港南路往泰山方向行駛，不料行經250號前時，突然撞上路面人孔蓋，造成她措手不及，連人帶車摔倒在地，頭部後腦部位受到撕裂傷。救護人員獲報後迅速趕到，將受傷的周婦送往亞東醫院進行治療。

▼周姓婦人撞上人孔蓋後摔飛倒地 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調閱事發地點的監視器畫面，發現事發當時，一輛小貨車剛駛過該人孔蓋後，人孔蓋隨即脫落彈起。然而，目前尚無法判斷人孔蓋的脫落是否為小貨車輾壓所致，抑或是因近日雨勢過大，地下水流沖刷所造成。

警方已通知新北市政府水利局承辦人員，以及小貨車駕駛56歲康男到交通分隊製作筆錄，詳細調查事發經過。警方也對周姓婦人進行酒測，確認其酒測值為0，並無酒駕的情形。警方將進一步調查，以釐清這起因人孔蓋離奇彈起所造成的交通事故責任。

▲▼警方要釐清人孔蓋為何彈飛 。（圖／記者陳以昇翻攝）