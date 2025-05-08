小雞餓到「同類殘食」！南非牧場冷血擺爛　逾35萬隻雞遭撲殺

▲南非不肖業者放任雞群挨餓，釀成「同類殘食」的悲劇。（圖／翻攝nspca.co.za，下同。）



記者吳美依／綜合報導

南非一座牧場宣稱「資金短缺」，無法餵養家禽，導致大批雞群挨餓數日，最終被迫「互相殘食」。在動物福利組織介入之後，仍有超過35萬雞隻遭到人道毀滅。

南非「全國防止虐待動物協會理事會」（NSPCA）證實，由於雞群發生「大規模同類相食」事件，他們抵達遭到忽視的家禽養殖場時，無法確認多少雞隻已經死亡，「這是一個令人痛心的場景，骨瘦如柴的雞擠在一起，雞隻互相啄食，飼料供應槽早就空了」，倖存雞隻也早已奄奄一息。

NSPCA表示，1日以來，該機構已經拯救並且安置逾50萬隻雞。不幸的是，仍有超過35萬隻雞無法恢復健康，因此被迫安樂死。農場動物保護部門經理阿帕爾薩米（Nazareth Appalsamy）說，大規模撲殺行動從4月30日開始，直到5月5日才結束。大約75名動保官員投入任務，把無法恢復健康的雞隻，逐一實施安樂死。

《美聯社》報導，這些家禽屬於「黎明食品公司」（Daybreak Foods），這是南非國營「公共投資公司」（Public Investment Corp）旗下的一間大型家禽供應商。

而黎明食品公司發言人恩剛果（Nokwazi Ngcongo）表示，由於公司面臨財務挑戰，飼料運送也受到影響，才會導致雞隻好一段時間沒有被餵食。公司曾經試圖把雞隻送往屠宰場，但因為牠們體型太小，無法使用屠宰設備，最終被拒絕。

NSPCA估計，這些雞隻已經超過1周沒有吃東西，黎明食品公司把財務崩潰當作停業理由，實際上就是把這些雞「活活餓死」，「面對如此極端的措施，撲殺也對工作人員造成了真正的傷害」，他們將依據動物保護法，把業者告上法院。

南非政府則表示，正與該公司領導層，針對財務問題進行談判。