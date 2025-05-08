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快訊／高捷通車17年首出包　列車行駛中「門窗玻璃整片掉落」

▲高雄捷運列車行駛過程中，車窗玻璃突然掉落。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄捷運列車行駛過程中，車窗玻璃突然掉落。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄捷運發生故障！今(8日)一部列車在行駛過程中，車門玻璃突然脫落掉到軌道上，經旅客通報後，站長請全部旅客下車，進行清車更換列車，事故共計250人受影響，這也是自2008年3月9日開始正式通車營運首起玻璃故障事故。高捷公司研判，可能車窗密封膠條老化，行進間顫動導致脫落，今日將針對全車隊車窗膠條啟動專案檢查。

事發在8日清晨7點25分，高雄捷運上行列車行駛於R11高雄車站出站後，發生車門玻璃脫落狀況，整片玻璃突然掉落道軌道上，所幸未波及旅客和車上設備，列車也持續正常行駛。

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有旅客通報高捷公司後，R14巨蛋車站立即派站長上車查看狀況，當下決定於R15生態園區站清車更換列車。事故共計250名旅客受影響，下車後改搭下一班列車。

▲高雄捷運,服務台,月台,生態園區站。（圖／記者許宥孺攝）

▲全車旅客在生態園區站被請下車。（圖／記者許宥孺攝）

高捷公司表示，故障車輛目前已回廠檢修，調查相關晨間發車前整備紀錄，均有落實檢查，確定出車前狀態正常，初步判斷可能是車窗密封膠條局部老化，行進間震動引致玻璃脫落，後續列車巡檢事故路段，沿線設備目前均未受影響，正線正常營運當中，將於夜間停駛後再撿拾掉落的強化玻璃。

高捷公司強調，對此案相當重視，今日將針對全車隊車窗膠條啟動專案檢查，並將提升檢查方式與頻率，盼能對老化弱點發生前進行預防性檢修，以維護旅客安全。

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