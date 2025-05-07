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不怕大雨來！北市啟動防汛總體檢　蔣萬安親赴現場坐鎮

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市啟動防汛總體檢，蔣萬安親赴現場坐鎮。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

汛期來臨，北市消防局今（7）日代表市府參與中央汛期防災整備會議，局長莫懷祖透過視訊報告北市汛前作業成果，包括水災演練、防水閘門補助、設備巡檢與災害演練等措施，展現市府防災決心。

莫懷祖指出，北市府於5月5日晚間進行無預警水災演習，由市長蔣萬安親自坐鎮指揮，並前往信義、大安區勘查防水閘門與抽水設備，全面檢視災時應變狀況。他也提到，去年推出的「居家防水閘門全額補助專案」已受理1,033件，惠及近1.4萬戶，今年將持續推動，並獲地方民眾高度肯定。

災害防救辦公室表示，防汛工作仰賴市民共同參與，民眾可向各區公所申請防水閘門裝設，並應定期操作保養，隨時掌握天氣與市府公告，共建安全韌性城市。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲蔣萬安夜勘水災演習現場，防汛工作獲地方肯定。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為迎接5月1日正式進入汛期，北市各局處已陸續完成整備工作。水利處巡檢全市堤防、抽水站與閘門設施；大地工程處完成50條土石流潛勢溪流與396處順向坡的安全檢查，並辦理土石流區住戶撤離演練；環保局清理9,784條次溝渠、清除逾1.6萬公噸淤泥，確保排水順暢；教育局也完成所有優先收容學校整備與演練，提升收容應變效率。

此外，北市於4月28日辦理防汛搶險演練，驗證防洪設施與各單位協作機制。災害防救辦公室也持續進行防汛督考，並與台大天氣團隊合作，汛期期間全天候監測天氣，及早發布預警訊息。

市府強調，防災靠政府，更需全民動員，唯有落實平時準備，方能於災時從容應對。

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