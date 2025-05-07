WhatsApp遭遠端間諜攻擊　Meta告贏NSO獲賠50億

▲資安問題在數位時代極為重要。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

先前曾報導過，由於以色列NSO集團（NSO Group）所開發的間諜軟體「Pegasus（天馬）」竊取超過1,400名WhatsApp用戶的資料，之後被Meta於2019年一狀告上法院。而目前有消息指稱，美國加州聯邦陪審團於6日裁定，以色列間諜軟體開發商NSO集團須向Meta公司賠償高達1億6,725萬美元（折合新台幣約50億元）。

根據《The Verge》報導指出，Meta之所以在2019年對NSO集團正式提出訴訟，主要是加拿大多倫多大學公民實驗室（Citizen Lab）揭露的一項重大漏洞。該漏洞允許攻擊者透過一通WhatsApp電話，不論用戶是否接聽，即可遠端安裝Pegasus間諜軟體。

安裝成功後，Pegasus可啟動受害者裝置的相機與麥克風，讀取電子郵件、簡訊，並追蹤定位資訊。遭受攻擊的對象包括社會運動人士、新聞記者與多國外交官。

在本次裁決中，陪審團除了裁定NSO需支付高額懲罰性賠償，也判令其支付444,719美元作為補償性損害賠償。Meta隨後發表聲明，形容這次判決不僅是隱私與網路安全領域的一大里程碑，也是首次針對開發非法間諜軟體的企業成功勝訴。

Meta強調，NSO集團作為一間臭名昭著的間諜軟體供應商，該判決不僅對其構成警告，也對整個惡意軟體產業形成震懾。

Meta表示，未來將尋求法院禁令，以防止NSO再次對WhatsApp發動攻擊。同時，公司也已公布在審判期間所錄製的證詞非正式逐字稿，並承諾將向數位權利組織捐款，用以保護用戶免受間諜軟體威脅。

NSO集團發言人拉尼爾（Gil Lainer）表示，公司將仔細檢視此次判決的細節，並考慮採取後續法律行動，包括提出上訴與其他救濟程序。報導中也提到，過去NSO也曾因使用iOS漏洞針對iPhone用戶而遭蘋果提告。

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