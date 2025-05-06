AI上線！士林警首開ChatGPT實務課　分局長親自上陣學新招

▲北市士林警分局推ChatGPT訓練課，分局長陳瑞基親自上陣學生成式AI 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

面對AI時代來臨，北市士林警分局積極導入數位科技強化警政效能，在分局長陳瑞基親自督導並參與課程下，分三梯次舉辦「114年電腦教育訓練課程」，聚焦生成式AI應用與資安防護。課程兼具實用性與前瞻性，參訓員警反應熱烈，展現警政數位轉型的決心。

課程由士林分局秘書室主辦，特別邀請知名電腦教育機構派遣資深講師授課，規劃兼具理論與實作的教學內容。第一堂課「你在演，我在拆招：社交工程反制術」透過實際案例剖析電子郵件詐騙與釣魚網站的手法，講師更現場展示如何判斷可疑連結與假冒網址，讓員警們邊聽邊操作，提升資安應變能力。

第二堂課「生成式AI不是取代你，是讓你更強」則以互動實作為主軸，講師現場示範如何使用ChatGPT撰寫警政新聞稿、整理會議紀錄及進行文字潤飾，並指導員警練習指令輸入方式，讓科技工具真正融入日常公務操作。整體課程兼具實用性與未來性，廣受參訓員警肯定。

▲士林分局上AI課，有助於辦案實務。（圖／記者黃宥寧翻攝）

分局長陳瑞基強調，AI科技已是現代警政工作不可或缺的一環，他不僅親自指示增設生成式AI課程，更全程參與學習。他表示，透過此類教育訓練，希望協助同仁快速掌握最新技術脈動，減少重複性勞務，提升公務能量與警政服務品質。

參訓員警也分享課後心得，秘書室韓姓巡佐表示：「原本對AI了解有限，透過這次課程才知道ChatGPT在撰寫公文、整理資料上的幫助這麼大，真的非常實用。」交通分隊羅姓警員認為：「生成式AI的導入，有助於提升執法效率與精準度。」偵查隊謝姓偵查佐則指出：「AI技術可協助大量分析犯罪數據，有助於辦案實務，對警察來說是值得投入的新工具。」

士林分局指出，此次課程讓同仁實際掌握ChatGPT的操作技巧，從撰寫新聞稿、公文潤飾到資料彙整皆可靈活應用，對日後各項業務推展頗具助益。未來也將持續規劃進階數位訓練課程，厚植員警科技素養，穩健邁向智慧警政的發展目標。