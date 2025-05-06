街頭藝人「睡背包客棧」深夜被陌生人闖上床：上半身都進到裡面

▲街頭藝人睡背包客棧，深夜竟被陌生人掀起床簾試圖爬上床。（圖／翻攝臉書／水管阿民 Amin）

記者葉國吏／綜合報導

一名街頭藝人發文指出，在宜蘭礁溪一間背包客棧，睡到半夜竟然被同房房客掀開床簾，還試圖爬到床邊「上半身都進到布簾裡面」，讓他驚醒大聲喝斥報警。

街頭藝人「水管阿民 Amin」在臉書發文指出，事發在4日凌晨12時許，在網路直播中分享自己的驚魂經歷。魏男表示，當時房間已熄燈，大家都入睡了，他突然感覺到床邊有人靠近，醒來後發現42歲古姓男子掀開床簾，半個身體已進入床舖範圍。他立即喝斥對方，古男則矢口否認，並稱自己只是喝了酒想睡覺，還裝瘋賣傻。

魏男憤怒質疑：「如果這樣都不算蓄意，那什麼才算蓄意？」同房的另外兩名外國房客也對古男的行為感到不安，認為不能姑息，於是共同決定報警。等候警方到場期間，古男則趴在客棧一樓桌上，拒絕回應。

背包客棧的業者在得知事件後，立即將古男帶至一樓並隔離房間，避免進一步衝突。魏男雖未遭到實際侵犯，但他表示，性騷擾不應等到造成實質傷害才處理。他透過自身經驗提醒大家注意安全，並坦言至今仍感到惶恐不安。

礁溪分局在接獲報案後，迅速到場了解狀況。古男堅稱自己只是想睡覺，並否認有任何不當意圖。然而，警方依性騷擾防治法相關規定，將全案移送宜蘭縣府社會處審議。警方也呼籲民眾，遇到性騷擾事件務必勇敢制止並立即求助，可撥打110或113尋求協助。

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