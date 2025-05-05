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交通部修法調高「未停讓行人罰鍰」　重傷或致死開罰3.6萬

▲▼為維護路口安全及行人路權,交通部與內政部警政署攜手啟動全國「路口安全大執法」,針對「汽機車不停讓行人」等五大重點項目進行取締,交通安全,行人,路人,行人穿越道,交通違規,過馬路,斑馬線,交通大執法,行人地獄,禮讓行人。（圖／記者李毓康攝

▲去年有83名行人因「車輛未依規定停讓」死亡，約占行人死亡人數2成。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

根據交通部統計，去年有83名行人因「車輛未依規定停讓」死亡，約占行人死亡人數2成。交通部表示，2023年起加重不停讓行人罰則後，仍有部分駕駛人未依規定停讓，為遏止駕駛人僥倖心態，今預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則」，其中，未停讓行人致輕傷及重傷分別調高罰鍰為1萬8000元及3萬6000元，預計6月底前上路。

交通部表示，2023年6月30日道路交通管理處罰條例加重未停讓行人罰則部分條文修正施行後，去年行人死傷人數1萬7162人，較前年1萬7660人減少498人，其中死亡人數由380人減少至366人，顯示有改善道安成效，但行人死亡案件中，有83人因「車輛未依規定停讓行人先行」，約占2成，顯示仍有部分駕駛人未依規定停讓行人。

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交通部指出，考量加重不停讓行人罰則後，仍有部分駕駛人未依規定停讓，為遏止駕駛人僥倖心態，減少行人事故發生，並提升汽車駕駛人停讓行人觀念，促使駕駛人確實遵守規定，修正提高駕駛人違反道路交通管理處罰條例第44條第4項裁罰金額。

道路交通管理處罰條例第44條第4項適用範圍包括，汽車駕駛人駕駛汽車行近行人穿越道，或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過；遇有攜帶白手杖或導盲犬視覺功能障礙者時，不暫停讓視覺功能障礙者先行通過。

交通部表示，此次修正「違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則」，將於母法授權法定罰鍰額度範圍內，酌予調高致人輕傷起罰金額，其中，輕傷起罰金額從7200元修正為1萬8000元，重傷從原先的1萬8000元調高為3萬6000元，與死亡裁罰金額相同。

交通部也說，此案為提升行人交通安全，具維護公共利益必要性、急迫性，屬交通部重大政策，且無涉及貿易、投資或智慧財產權，縮短草案預告期為14天，民眾可於公告隔日起14日內陳述意見或洽詢。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，「違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則」修正草案預計6月底前上路，另外，致人輕傷原吊扣駕照1年，未來將提高吊扣1至2年；致人重傷或死亡則吊銷駕照，從原規定3年不得考照，提高為4至5年不得考照，近期已呈報行政院。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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