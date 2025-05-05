母愛不言苦 慈愛光輝動人　嘉義市舉辦模範母親表揚大會

▲黃敏惠市長表揚18位模範母親與8位慈馨媽媽 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

五月溫馨母親節將至，為感謝無私奉獻的媽媽，嘉義市政府在港坪運動公園體育館，舉辦「114年模範母親表揚大會」，表揚18位模範母親、8位慈馨媽媽。黃敏惠市長親自頒贈賀匾等禮品，並肯定每位「勇媽」都是我們守護家庭與孩子，是最棒、最優秀的典範。嘉義市議長陳姿妏與多位議員，也特別到場，向當選的模範母親及慈馨媽媽致敬。

黃敏惠市長表示，五月是充滿感動與溫馨的日子，因為有母親的愛才能克服生活中的難題，今天表揚18位模範母親與8位慈馨媽媽，她們的生命歷程雖各自不同，卻同樣令人敬佩。每一位媽媽都是「勇媽」，用行動詮釋什麼是堅強與無私，成就溫暖又穩固的家庭，是我們學習的典範。市府也特別將她們的故事集結成冊，讓更多人看見這份無聲卻深刻的偉大。

黃敏惠也提到，母親節是眾多人返鄉的節日，便捷的交通建設讓外地遊子返家更便利；交通建設更攸關城市的發展，「要致富，先開路」，嘉義市不能被邊緣化，市府持續爭取中央資源，推動高鐵聯外輕軌建設等重大建設。期盼透過交通建設串聯城市動能，帶動產業與生活環境全面升級，感謝市議會共同爭取，持續打造全齡共享、世代宜居的城市。

本(114)年度18位「模範母親」當中，或從小需照顧弟妹及分擔家計、或長期侍奉親長至孝、或因丈夫病逝勇敢面對生活挑戰，每位得獎人在人生路程上都備極艱辛，堅強勇敢走過困頓，仍盡責扮演人妻、人母、人子的角色，養育子女有成，成為國家社會的中流砥柱。

其中，獲得本屆模範母親表揚的陳王秀春女士，用一生詮釋堅韌與無私的母愛。自幼為助家計國小三年級輟學擺攤賣水果，婚後與丈夫合力擺攤維生，撐起六口之家。34歲那年，丈夫突因重病離世，留下四個年幼的女兒，她沒有倒下，而是獨自扛起整個家庭，每日凌晨起床備料、做生意，一路奮戰至深夜，只為讓孩子安心成長、順利求學。她的人生雖艱辛，卻從未被擊倒，即使在60歲罹患乳癌，仍以堅強意志走過病痛。她以自身清苦經歷教導孩子勤奮向上，也不忘秉持著「人飢己飢、人溺己溺」的精神回饋社會助人行善。如今四位女兒皆事業有成，她的默默奉獻與堅韌意志，是子女心中最敬佩的力量，更是全嘉義市最動人的模範母親典範。

另8位「慈馨媽媽」，她們有的勇敢面對自身的障礙，有的以深摯的母愛和滿懷的期盼，傾盡全力陪伴孩子成長。她們用樂觀的態度灌溉孩子的心田，用無盡的愛培育孩子茁壯成長，面對生命中的重重考驗，這些媽媽們始終以堅韌的意志與無比的勇氣，牽著子女的手，一步一步走過艱辛的路程。不僅成為家庭的支柱，更是孩子們永遠的避風港。在照顧家庭的同時，她們更將生命的歷練昇華為助人的力量，熱心投入公益、積極參與公共事務，為社會注入滿滿的溫暖與正向能量。她們無私奉獻的精神，正是值得我們共同敬佩與學習的典範。

慈馨媽媽表揚中，94歲高齡的江罔市女士，以她無聲卻堅定的母愛，感動現場每一位來賓。出身於傳統農村的她，雖無機會接受正規教育，卻用一輩子的勤勞與智慧撐起家中重擔。長子吳金源自幼罹患小兒麻痺，成為重度肢體障礙者，江罔市女士在那個資源匱乏、觀念保守的年代，作為母親的她，承受無數輿論壓力。雖然她不識字，卻有無可取代的人生智慧，明白真正的母愛並非溺愛，而是讓孩子擁有自立的能力。細心與耐心地陪伴金源，讓他學會以雙膝行走學，會生活自理與學習基本技能。罔市女士的一生雖然平凡，卻展現了傳統女性的智慧與母愛的偉大。她用一生告訴子女與身邊的人，知足、感恩、勤勞、堅韌才是人生最珍貴的智慧。

榮獲本屆「慈馨媽媽」表揚的謝玉英女士，婚後育有一女二男，其中女兒中度聽障，兒子則為重度聽障。當命運關上一道窗，謝媽媽選擇用愛為孩子們開啟另一扇門。她不辭辛勞陪伴孩子四處求醫、接受語言治療，更親自一字一句陪練發音，不讓他們在無聲的世界裡感到孤單。求學路上，她不僅陪讀陪寫，更以溫暖鼓勵孩子：「雖然你們聽不到聲音，但你們依然能靠自己的努力，為人生創造更多可能！」。如今兩位子女皆在嘉義市崇文國小服務，孩子們已能自立生活、穩定就業。這兩位慈馨媽媽，是嘉義這座溫暖城市最動人的風景。她們用行動詮釋「愛不設限」，在平凡的日子裡成就了不平凡的生命故事，也讓我們看見：真正的母愛，是在孩子最需要的時候，成為他最堅強的依靠，最溫柔的力量。

社會處表示，家庭需要家中每份子的努力經營才會圓滿，而今天得獎的模範母親、慈馨媽媽都是努力用生命、身體力行的人，因為有愛，才能面對困難、化解挫折，都讓社會處處看見溫暖與感動，因為有你們，賦予嘉義市不斷進步與向上的能量才能讓嘉義市成為溫馨幸福的城市。祝福全天下母親平安喜樂、家庭和樂美滿，幸福和愛永相隨。