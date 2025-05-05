快訊／上班快改道！　國1事故塞爆

▲現場畫面。（圖／翻攝高公局網站）



記者陳俊宏／綜合報導

上班快改道！高公局表示，今天7時5分，國道1號北向355k、楠梓交流段，發生2輛自小客車、1輛貨櫃車追撞事故，造成1輛自小客車打橫、1輛小客車卡在中央分隔帶，且貨櫃車翻覆，占用中間及內側車道，後方車流回堵約12公里。

高公局指出，高公局南分局、國道公路警察同仁已在現場進行處理，請行經事故地點的駕駛朋友切勿觀望，循序通過；如將行經事故壅塞路段，建議可提前改道行駛，以避開壅塞路段。

▼現場畫面。（圖／翻攝高公局網站）

