照顧臥床婆婆3年「獲贈600萬」！人妻遭小姑、大嫂控訴偷錢

▲原PO表示，在婆婆過世前3年都是她在照顧，小姑、大嫂卻造謠她騙走婆婆財產。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

「她們跟親戚朋友到處講，是我騙走婆婆的錢。」一名人妻訴苦，她與丈夫結婚16年，婆婆一直對她很好，前前後後給了她600多萬，而婆婆生病臥床3年也都是她在照顧，怎料婆婆過世後，小姑和大嫂卻造謠她騙走婆婆的財產，讓她忍不住感嘆「心裡難受」。

這名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她與老公結婚16年，婆婆對她很好，前前後後給了她600多萬，而她婚後也一直和公婆住在一起，大嫂則在結婚後拿了公婆給的頭期款，買房搬出去住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻指出，婆婆生病臥床3年多，一直是她在照顧，「婆婆3年前已過世……我也盡了做媳婦的孝順，小姑和妯娌（大嫂）從來都沒有顧」。

人妻說到，婆婆離開後，小姑和大嫂到處和親戚朋友抱怨，聲稱她騙走婆婆的錢，讓她感到相當心寒。

貼文曝光後，不少網友安慰她，「妳優秀，大家看的出來妳的付出，不用管那些」、「親戚朋友應該也是有看到妳辛苦的照護才對」、「講又不會痛，愛講就去講，當狗吠火車，隨她們去說，妳只想著600萬入袋的是妳，妳是贏家就好了」、「很正常，現在這樣的人很多，幾乎每個人每個家庭都會遇到，只要遠離她們過好自己的生活。父母發生什麼事藉口一堆的人，他們要的就只有錢」、「別理會無關緊要之人所講的話，反正之後見面也不多」。

也有人建議，「公道自在人心，她們要去造謠是非，妳行得正坐得穩，管他們在妳背後搞小動作？如果要讓他們閉嘴，有機會家族聚餐的時候站出來，罵爆他們」、「那妳就可以懟回妯娌，妳又拿婆婆多少錢？婆婆生病時妳有念情照顧？」「換妳去跟親戚鄰居說，小姑都不顧自己的媽媽真不孝順」、「趁此黑化，不用往來，剛剛好」。

延伸閱讀

▸ 老公當家庭主夫「一年爽領150萬」 她年薪70萬不滿AA：為未來焦慮

▸ 重慶女住酒店「手機自動連WiFi」 被男友懷疑開房分手…真相大逆轉

▸ 原始連結