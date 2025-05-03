等川普點頭！　美擬祭新一波「對俄制裁」施壓普丁讓步

▲ 美國準備對俄國實施新一輪制裁，但川普是否簽署仍是未知數。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國官員透露，華府已敲定對俄羅斯的新一波制裁方案，影響範圍包括能源及銀行業，藉此施壓莫斯科配合總統川普結束烏克蘭戰爭的努力。川普近期顯然對俄方拒絕他的停火與和平談判要求感到失望，但是否批准制裁尚未明朗。

《路透》據消息人士指出，新一波制裁目標包括俄國天然氣工業公司（Gazprom）及多家自然資源與金融機構，但是否實施仍需川普拍板。一名官員坦言，「球完全在他手上。」

白宮國安會發言人修伊特（James Hewitt）強調，川普致力實現全面停火，但不對進行中的談判細節發表庭論。財政部作為美國多數制裁措施執行機構，對此也尚未回應。

川普4月30日才簽署美烏礦產協議，若批准新制裁，代表對克里姆林宮態度更加強硬。自2022年俄國全面入侵以來，美國及盟友祭出層層制裁，儘管對俄國經濟帶來壓力，莫斯科仍藉多方手法規避，繼續為戰爭行動提供資金。

川普上任後曾對俄國釋出善意，包括解散司法部針對俄國寡頭的制裁小組。他的俄烏特使魏科夫（Steve Witkoff）也提出將烏克蘭4個地區割讓給俄羅斯的和平構想，且4度會晤普丁，但俄軍對烏攻勢不斷升級。

前美國駐北約特使佛克爾（Kurt Volker）稱，「川普盡全力給普丁各種機會，讓他說出『好吧，我們要停火，結束這場戰爭』，但普丁一再拒絕，這是對俄施壓的下個階段」，「普丁持續升級戰事」，而川普「現在已讓美國與烏克蘭立場一致，共同呼籲立即全面停火，普丁成為局外人」。