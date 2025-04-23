8歲童講「鼻屎」諧音笑話！女師背後狠踢屁股　父母求償132萬

▲新北某國小男童講錯話被老師狠踹，法院判新北市府賠38萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市某國小一名8歲男童，在美術課後清洗調色盤時，因脫口一句「彼此？鼻屎？」引起同學哄笑，遭站在身後的陳姓美術老師情緒失控，從背後狠踢他屁股。男童事後出現惡夢、焦慮、拒學等狀況，經醫師診斷為創傷後壓力症候群（PTSD）。其父母不滿校方處理態度，提起國家賠償訴訟。士林地院審理後，判學校須賠償學生及父母38萬8,125元。

2021年3月間，張姓男童前教室水槽前清洗畫具時，因講出諧音玩笑「彼此？鼻屎？」引發同學一陣笑聲，陳姓老師突然轉身從背後以腳狠踢男童屁股，導致男童當場哭泣。張童在調查中表示：「那一下真的很痛，我很害怕、很委屈。老師雖然說是碰一下，也有道歉，但我覺得不是。」同班同學也作證老師「的確用腿踢了一下」，之後教室瞬間安靜下來。

陳姓老師辯稱，她只是輕輕用腳碰一下學生，並無傷害或羞辱的意思，當下也有向學生道歉，而校方未對老師做出懲處。家長認為學校未妥善處理，一狀告上法院請求國賠，請求醫療費、諮商及精神撫慰金等共132萬1332元。

面對訴訟，學校辯稱，陳姓老師當時手持調色盤，僅以腳輕觸學生臀部作提醒，並無體罰或羞辱之意。該行為雖被教育局認定為「管教不當」，但並非體罰或霸凌。且家屬所稱男童心理創傷情形，與導師與同學的描述不一，男童遲至事件發生8個月後才首度就診，診斷為PTSD，診斷過程多據家屬主觀描述，並無精神鑑定報告佐證，缺乏客觀性。另指出男童自5歲起即接受心理諮商，相關費用與事件關聯性可議，父母之求償亦未具法律基礎。

法院審理認為，雖老師辯稱「只是提醒」，但綜合學生自述、同學證言及醫師診斷，可認行為確已造成孩童心理創傷。即便心理就診時間與事件間有間隔，但症狀與事件發生具高度相關性，符合《教育基本法》所禁止之侵害行為，並構成《國家賠償法》上所稱職務侵權。故判學校應賠償男童醫療費、心理諮商費與精神慰撫金共26萬8,125元，另賠償其父母各6萬元精神撫慰金，合計38萬8,125元。