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快訊／砂石車駕駛下車摔路中！遭機車爆頭血流滿地　送醫宣告不治

▲砂石車駕駛下車時摔倒跌落車道，慘遭機車輾壓頭部命危，血流一地。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲砂石車駕駛下車時摔倒跌落車道，慘遭機車輾壓頭部命危，血流一地。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市「北橫公路」7k處今（1日）發生驚悚事故。謝姓男子駕駛砂石車故障完成拖吊，謝男要下車查看時不慎摔倒滾落道路中間，恰好1輛機車疾駛而來，煞車不及撞上謝男頭部，當場血流如注，失去生命跡象，送醫宣告不治，警方正調查事故原因。

消防局指出，今天上午10時15分接獲報案，指頭份市苗124丙線（北橫公路）虹橋右轉往三灣鄉的7K處前發生交通事故，救護人車抵達時，1名謝姓男子（64歲）倒臥道路中間，頭部大量失血、鮮血流一地，現場已無生命跡象，經給予CPR急救，將患者後送至頭份為恭醫院。

謝姓砂石車駕駛被送抵醫院後，院方發現，他頭部及臉部嚴重變形腦漿溢出，右上臂開放性骨折變形，還受有左手背、前臂擦傷，到院時無自發性呼吸脈動，宣告死亡。

▲砂石車駕駛下車時摔倒跌落車道，慘遭機車輾壓頭部命危，血流一地。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲砂石車駕駛下車時摔倒跌落車道，慘遭機車輾壓頭部命危，血流一地。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，謝姓男子駕駛砂石車沿苗124丙線西往東行駛，中途在內線車道故障拋錨，拖吊車將砂石車拖吊到路肩時，謝男上駕駛座拿東西，下車時不知何故摔倒，人後仰倒地在車道中間，恰好劉姓女子（22歲）騎機車靠近，煞車不及撞上謝男頭部後，機車摔倒滑行2~30公尺才停住，劉女身體多處擦傷，酒測值為0。

▲砂石車駕駛下車時摔倒跌落車道，慘遭機車輾壓頭部命危，血流一地。（圖／記者楊永盛翻攝）

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