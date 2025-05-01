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27歲男載10歲國小女童摩鐵開房　選定兒童節說要打電玩竟滾上床

▲桃園市某國中王姓代課教師於2022年7月間對未滿16歲國中女生徒手撫摸其胸部、大腿等私密處猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲27歲男子竟在兒童節約10歲女童到摩鐵嘿咻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名廖姓男子（27歲）男子在網路遊戲上認識10歲的女童小愛（化名），竟在去年兒童節約出小愛，佯稱到摩鐵打電玩，然後趁機嘿咻，事後小愛母親發現氣炸提告，法院審理時，廖男辯稱小愛看不出只有10歲，但法官發現小愛身高只有135公分，外表不脫稚氣，不採信廖男的辯詞，審理後依妨害性自主罪判他徒刑4年10月。

判決指出，廖男是透過網路遊戲「傳說對決」結識小愛，兩人在網路上聊得很開心，去年4月4日兒童節，廖男約小愛出來玩，隨即騎車把小愛載往摩鐵，佯稱要打電玩，但後來卻趁機對小愛伸出狼爪，過了兩天，廖男食髓知味，又再度把小愛約到摩鐵，對她上下其手猥褻。

後來小愛母親發現女兒舉止怪異，追問下才知道女兒被遭到性侵，氣得報警提告，抓了廖男。

法院審理時，廖男雖坦承犯行，但辯稱不知道小愛只有10歲，原本和小愛去摩鐵原本只是要洗澡、玩手機，剛好他有性方面需求，小愛則對性的方面也好奇及興趣，所以才發生性行為。

小愛母親則痛批廖男，小愛還這麼小，一看也知道就是未成年，竟還下得了手，而且小愛和廖男出去時，還故意不讓小愛接電話，還讓小愛把對話資料刪除，實在很過分，也無法接受廖男的道歉，請求重判。

法官發現小愛身高只有135公分，外表不脫稚氣，加上廖男相關前科，因此依妨害性自主罪，判處他徒刑4年10月，全案可上訴。

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