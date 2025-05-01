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台版地面師詐房產被法拍！底價逾3千萬...求新北分署快賣原因曝

▲▼行政執行屬新北分署訂於5月6日，舉辦5月分「123聯合拍賣會」，待售物件包括「台版地面師」集團共犯持有的3000多萬元住宅。（圖／新北分署提供）

▲行政執行署新北分署訂於5月6日，舉辦5月分「123聯合拍賣會」，待售物件包括「台版地面師」集團共犯持有的3000多萬元住宅。（圖／新北分署提供）

記者黃哲民／新北報導

行政執行署新北分署訂於下周二（6日），舉辦5月份的「123聯合拍賣會」，待售物件中，有1間位於新北市板橋區、底價逾3000萬元的住宅，是專詐獨居老人遺產的「台版地面師」集團1名王姓被告持有，被告與家人拜託新北分署協助趕快賣掉，希望藉此爭取仍在審理中的案件可輕判。

這間位於板橋區華江一路的住宅，屋齡約5年，登記面積近50坪，包含主建物逾21坪、地下1樓平面停車位10坪多，以及陽台、雨遮和公設等，室內格局3房1廳2衛，地點鄰近大漢橋、溪頭公園，距離江子翠捷運站與新埔捷運站不遠。

屋主王男為「台版地面師」集團共犯之一，此集團以蔡姓掮客為首，勾結律師、里長、警察、戶政人員與民間公證人，用假遺囑或假結婚手段，詐取獨居老人過世留下的房產，不法獲利超過1億元，台北地檢署去年（2024年）查獲後，於偵查階段預先委託新北分署拍賣被告扣押物，保全日後沒收追徵的需求。

▲▼行政執行屬新北分署訂於5月6日，舉辦5月分「123聯合拍賣會」，待售物件包括「台版地面師」集團共犯持有的3000多萬元住宅。（圖／新北分署提供）

▲行政執行署新北分署訂於5月6日，舉辦5月分「123聯合拍賣會」，待售物件包括「台版地面師」集團共犯持有的3000多萬元住宅。（圖／新北分署提供）

王男被認定犯罪所得至少982萬元，他名下這間屋子去年11月首度拍賣，底價3461萬元，每坪單價約70萬元但流標，後因檢方起訴移審，經台北地院承審合議庭裁准，新北分署訂於下周二「123聯合拍賣會」上架二拍，底價降為3115萬元、每坪單價約62.3萬元，打了近9折，若順利成交，扣除約2000萬元房貸，餘款將交由北檢保管。

新北分署表示，該屋目前由王男家人自住，執行官上門貼封條時，被告和家人都拜託加快拍賣、早點賣掉，希望換取法院輕判、少判一點，新北分署也認為此屋條件甚佳，自用投資兩相宜，歡迎有興趣的民眾投標，詳情可查詢新北分署官網（https://www.pcy.moj.gov.tw/)。

此外，新北分署同場另將拍賣板橋、中和、樹林與林口等4區土地共16筆，參與不動產現場投標者，將於6日下午2點30分起，在新北分署12樓拍賣室投標、下午3點開始拍賣，通訊投標者最遲前1天（5日），須將通訊投標書送達新北分署專用郵政信箱。

新北分署另於6日上午10點，在拍賣室先以「喊價」方式，拍賣聖恩全生涯事業股份有限公司、太平洋電線電纜股份有限公司及板信商業銀行、陽信商業銀行、華泰商業銀行等5檔實體股票，適合作為法拍動產入門起手式及小額投資理財。

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