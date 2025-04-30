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9m88與林柏宏霸氣開箱Dyson「水管吹風機」！高顏值＋高科技聯手掀起時尚髮型革命

▲▼9m88,林柏宏,Dyson,水管吹風機。（圖／Dyson提供）

▲Dyson發表全新 Supersonic r™ 精準造型輕量吹風機 。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

當高顏值藝人遇上高科技美髮神器，會擦出什麼樣的火花？全球科技美髮指標 Dyson發表全新 Supersonic r™ 精準造型輕量吹風機，邀請Supersonic r™品牌大使風格音樂女神9m88與影視歌三棲男神林柏宏現身站台，開展一場既時尚又科技感十足的造型革命。

9m88：「沒有男朋友一樣輕鬆！」超輕超快，Supersonic r™打造長髮造型的秘密武器

當天一身俐落風格現身的 9m88，一踏上舞台便吸引眾人目光，她大方分享私藏造型心法：「我一直想要一台『輕、靈、準』的吹風機，不僅能快速乾髮，又不傷髮質。」

▲▼9m88,林柏宏,Dyson,水管吹風機。（圖／Dyson提供）

▲Supersonic r™輕巧的特性，就算只有一個人，沒有男朋友或女朋友幫你吹頭髮， r機身也可以讓自己非常輕鬆吹整。

她笑說，這台 Supersonic r™ 就像是吹風機界的手工藝精品——小巧優雅、功能強大，讓她可以依照心情自由切換鬆弛感捲髮或利落線條。

▲▼9m88,林柏宏,Dyson,水管吹風機。（圖／Dyson提供）

「我有較多長髮造型需求，通常吹整需要花很多時間，而Supersonic r™輕巧的特性，就算只有一個人，沒有男朋友或女朋友幫你吹頭髮， r機身也可以讓自己非常輕鬆吹整。以前吹整是我最不喜歡的步驟，現在居然變成我每天期待的造型儀式。」

林柏宏：「快乾之外充滿光澤，髮型線條順暢」演員髮型的質感，不能妥協！

▲▼9m88,林柏宏,Dyson,水管吹風機。（圖／Dyson提供）

而林柏宏一出場就帶著一貫清新氣質與陽光笑容，他以深色極短髮搭配乾淨輪廓造型，完全展現 Supersonic r™ 高效乾髮後的俐落線條感。他感性地說：「出席時裝周時常要換造型，但我最在意的是『髮質看起來要乾淨、有光澤』。」

▲▼9m88,林柏宏,Dyson,水管吹風機。（圖／Dyson提供）

▲Supersonic r™可以很有效率的為他打造不同髮造型，又可以讓造型後的髮質看起來很有光澤感，這對男生來說自然健康的造型是很重要的。

髮型對林柏宏來說是個性的展現，時裝周緊湊的行程常常要在短時間換很多不同髮型，Supersonic r™可以很有效率的為他打造不同髮造型，又可以讓造型後的髮質看起來很有光澤感，這對男生來說自然健康的造型是很重要的。林伯宏也幽默表示:「我不是專業的造型師 但有了Supersonic r™，希望我可以變成專業的。」Supersonic r™方便有效率又快乾的科技讓柏宏非常喜歡，他強調自己最怕吹風機把頭髮吹成蓬亂毛躁，Supersonic r™ 不只強勁、還很穩定，是每一個髮型轉換背後的無聲助攻。

專業科技 × 美型設計 Dyson Supersonic r™ 讓造型不再妥協

Dyson Supersonic r™ 吹風機以全新「r型流線機身」打破傳統，重量僅 325 克，是品牌歷來最輕、最快、最精準的造型神器。工程師們開發出獨家「r型加熱技術」，透過金屬箔片構成的懸浮軌道，產生穩定均勻的流線氣流，達到乾髮迅速、造型不傷髮的效果。

▲▼9m88,林柏宏,Dyson,水管吹風機。（圖／Dyson提供）

▲工程師們開發出獨家「r型加熱技術」，達到乾髮迅速、造型不傷髮的效果。

搭配三款智能吹嘴（快速乾髮／柔和乾髮／順滑），並內建 RFID 晶片，可自動辨識並設定最適風速與溫度，就算是不熟悉造型工具的使用者也能輕鬆上手，吹出專業級成品。

從國際秀場到你我日常　三款時尚新色即日起全面開賣

曾經專屬於時裝周後台造型師的秘密武器，如今化身居家日常必備神器。Dyson Supersonic r™ 三色同步上市：優雅「山櫻粉」、夢幻「粉霧玫瑰」與神秘「雲霧紫」，建議售價新台幣 14,900 元，勢必掀起一波新一代造型控的搶購熱潮。

▲▼9m88,林柏宏,Dyson,水管吹風機。（圖／Dyson提供）

▲三色同步上市：優雅「山櫻粉」、夢幻「粉霧玫瑰」與神秘「雲霧紫」。

最新造型神器傳送門：https://reurl.cc/OY5ONA


 

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